张忠谋在对美国“口头施压”？

来源：日经中文网

作者：中村裕

台积电（TSMC）创始人张忠谋日前针对在美国生产芯片显示出否定的看法，这在行业内掀起波澜。应美国政府的强烈要求，台积电目前正在美国亚利桑那州建设新工厂，但对于在美国生产，张忠谋断言称，是昂贵浪费、徒劳无功之举。他发言的真正意图何在呢？

张忠谋4月14日在美国布鲁金斯学会主办的公开访谈中做出了上述发言。由于2018至2020年与中国大陆之间的高科技战激化，美国从军事和经济安全保障方面的角度出发，强烈期待台积电在美国推进自身做不到的芯片生产，千方百计吸引到了台积电的新工厂。

但是，张忠谋在访谈中并未顾及美国，反而表明了不满。他直言，美国寻求在本国扩大芯片生产，但美国已没有制造业人才。是昂贵浪费且徒劳无功之举。

他在此基础上表示，美国想推进芯片制造并非好事，“在比较成本上，我们当时太天真，但在美国制造芯片的成本比台湾贵50%”。他认为，这无论如何难以赶上台湾的盈利。他还直言不讳地表示“（决定在美国建设新工厂是）在美国政府的敦促下这样做”，他同时指出，对于在美国推进芯片生产，美国政府数百亿美元的补贴远低于提振本土芯片制造所需金额。

张忠谋为何发出不需要在公开场合主动提到的过激言论？当然，意在引起反响。有分析认为，背景是“对于完全没有取得进展的美国对芯片行业的补贴问题感到不满”。

美国拜登政府正在游说国会针对芯片设置520亿美元（712亿新元）的补贴制度，但目前参众两院仍未敲定法案，甚至没有表决通过的时间表。台积电宣布投入逾1万亿日元（110亿新元）、进驻美国是在2020年5月。这已经过去两年。行业相关人士分析称，在张忠谋看来，巨额补贴是进驻美国的条件，“但至今进展迟缓，必须向美方施压”。

实际上，此次并非张忠谋首次对美方“施压”。2021年4月，当美国在补贴问题上进展迟缓的背景下，张忠谋久违地在公开场合现身，在台北市内发表演讲，表示在美国生产的成本非常高，对美国当局进行了强有力牵制。

2021年10月，他还在台北市内发表演讲。当时作为竞争对手的美国英特尔在美国表示，美国的补贴应优先提供给美国企业，张忠谋随即反击，指出美国已很难重新成为过去那样的（半导体产业强大的）国家。显示出对美国的不满。然后是此次的第三次发言。

过去，台积电的经营首脑也在讨论进驻日本的去年7月，在股东大会上表示“日本生产成本很高”。向希望千方百计成功争取台积电的日本当局者暗示“取决于补贴”，这也曾让日方一度陷入担忧。

在观察对方底牌的同时、巧妙迫使其做出让步的台积电独特的“口头施压”在以美国为对手时是否适用？台积电擅长的绝非只有芯片技术。