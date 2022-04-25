马克龙如何让两个法国和解

来源：法广

作者：安德烈

法国总统选举显示，国家一分为二，一个是投票给马克龙的法国，在退休人员和中上阶层或者至少受过三年以上高等教育人群中占多数，另一个是选择勒庞的法国，他们是基层民众，经常感到受到排斥。选择马克龙的人居住在大城市，更多居住在国家的西部。那些选择勒庞的人，特别集中在东北部、地中海和安的列斯/圭亚那。连任的法国总统的当务之急是调和这 “两个法国”，以避免在通货膨胀飞速发展的背景下发生社会危机。因此，在社会问题种种，极端政治势力强盛的背景下，马克龙的第二届总统任期至少不会比第一任轻松，甚至更为艰巨。

面对集聚在巴黎战神广场无数欢呼的人群，马克龙在演说中表示，他听到了法国深处的呐喊，他不会忘记任何一个人的声音，他会是法国所有的总统。

“我们的国家充满了这么多的疑虑”，但是他承诺：“我们必须更加强大，但没有人会被遗弃在路边”。

在马克龙面前，数不清的青年高举着法国和欧盟旗帜挥舞，马克龙激情地表示：“未来的岁月肯定不会平静，但未来将是历史性的，我们将共同为未来几代人书写岁月”。

2017年5月胜选之夜，在卢浮宫大院，马克龙曾承诺将采取行动，使得法国摆脱极端主义。五年任期，期间爆发了以“黄背心”为代表的社会危机，一场冠病病毒大流行，以及乌克兰战争，周日选举结果似乎显示，法国比以往更加分裂，极右翼深嵌法国政治风景。

在4月10日第一轮投票中，近22%的法国人选择了法国不屈服领袖梅郎雄，现在，该党在左派处于强势地位，梅郎雄呼吁选民在立法大选中选举他担任“总理”。

国民联盟领袖玛琳娜-勒庞周日赢得了约42%的选票，也希望在立法大选中能赢得多数票，从而导致共治。另外一位在第一轮获得7%的极右翼领袖泽莫尔也呼吁他的支持者为达此目标而团结起来。

第五共和国直到目前为止，法国人总会把给予总统阵营以多数的地位，这是因为赢得总统大选的一方开创了动力，同时也是失败的一方很难重新动员力量。但是，根据刚刚公布的两项民调，多数法国人并不希望马克龙的执政党在立法选举中获得多数。

不过，即使赢得国民议会多数，传统右派仍然是参议院多数，同时，马克龙深知必须处理好与街头抗议者的关系，从而把最低法定退休年龄从62岁延长到65岁。

法国全国总工会秘书长马丁内斯已经发出了警告，连任总统不会有“蜜月期”，示威游行正在酝酿中，迫使总统计划在秋季进行的退休改革问题上让步。

执政党则回应说，不会让街道指挥政府。但是，为了回应勒庞及梅郎雄选民的诉求，马克龙答应将进行机构改革，使其变得更加具有代表性，并将借助于“公民公约”形式了解和化解民间疾苦。

另外一个急需解决的问题是能源涨价，根据调查，这是法国人目前相当关心的问题，也是勒庞选民最关心的问题。马克龙政府采取的临时补助措施很快到期，马克龙表示，将从夏季推出一部提升购买力的特别法律。

青年人则亟待政府采取切实行动，加速应对气候转暖，马克龙竞选时承诺，新任总理将亲自协调处理环保问题。

除了落实其竞选计划，马克龙还必须与数百万指其高傲并指责他是“富人总统”的法国人和解，前进党负责人表示，马克龙理解民众发出的信息，我们不能什么都自上而下决定，法国不是一个企业，要充分考量人道因素。

即将上任的新内阁的面孔将会发出马克龙将会在多大程度上进行变革的信号。