法国总统马克龙赢得连任 欧盟松口气

来源：德国之声

法国现任总统马克龙在法国总统选举中击败了极右翼挑战者勒庞赢得连任，是法国20年来首位当选连任的总统。不过许多挑战还在前头等着他。

法国周日（4月24日）最新出口民调显示，现任总统马克龙赢得了大选得以连任，他以58.8%的选票领先于勒庞的41.2%。

虽然亲欧洲的马克龙获得18到24岁和70岁以上年龄组的选民压倒性优势投票，大多数失业选民以及来自家庭月净收入低于1250欧元（1851新元）的家庭的选民都倾向支持勒庞。这次总体选民弃权率则接近历史新高，为28%。

24日晚间，马克龙在埃菲尔铁塔前的集会上向他的支持者致辞。他说：“在经历了五年的快乐和有时的困难之后，今天你们中的大多数人选择了我，在未来五年中代表这个共和国。”

他对许多选择他只是为了避免极右翼领导人勒庞获胜的人承诺，将认真对待他们的支持。他说：“我们的许多同胞投票给我，不是因为支持我的想法，而是为了阻止极右派的想法。 我要感谢他们，我知道我在未来的岁月里对他们有责任。”

马克龙强调要成为“所有人的总统”。他说自己的第二个任期“不只是我延续以前的任务”。他也对那些投弃权票的人，主要是社会主义候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的支持者讲话。他说：“他们的沉默意味著他们拒绝选择，我们需要考虑到这一点。”

根据益普索和Sopra Steria进行的出口民调，在第二轮投票中，接近42%的梅朗雄的选民基础转向马克龙阵营，17%的人投票给勒庞。41%的人选择弃权或投出空白票，以表达他们的失望。

马克龙承认与民粹主义候选人勒庞的选举竞争很激烈，但他说：“我们需要尊重，因为我们有这么多的分歧和疑虑。”

他承诺继续“为一个更公平、平等的社会而努力”，并说：“为了做到这一点，我们需要有要求和雄心。”

欧盟放下心中大石

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在出口民调确认马克龙连任后，对他的胜利表示祝贺。他强调，在法国应对若干挑战时，有一个对欧洲友好的人物掌舵的重要性。欧盟委员会主席冯德莱恩也赞同米歇尔的立场，强调法国和欧盟之间的“出色合作”。

德国之声驻布鲁塞尔记者肖尔兹（Teri Schultz）说，马克龙的胜利被欧盟视为一个好结果，特别是因为乌克兰战争的缘故。

她说：“由于勒庞是普京的亲密盟友，若她获胜将使欧盟和北约的统一反应陷入混乱。欧盟的强大制裁需要继续，现在正在讨论另一套制裁措施，法国方面不能有任何动摇。”

众多欧洲领导人在社交媒体上祝贺馬克洪连任，包括意大利总理德拉吉（Mario Draghi）、英国首相约翰逊（Boris Johnson）、荷兰首相吕特（Mark Rutte）、比利时首相德克罗（Alexander De Croo）、丹麦总理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）、捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）。

立陶宛领导人瑙塞达（Gitanas Nauseda）和芬兰总理马林（Sanna Marin）都发来了祝贺。克罗地亚的普兰科维奇（Andrej Plenkovic）和希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也在推特上欢呼，认为这是欧洲的胜利。

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）第一时间致电祝贺并希望德法积极合作。他说，法国选民通过选择亲欧盟的馬克洪而不是民族主义者勒庞，发出了对欧洲承诺的强烈信号。

爱丽舍总统办公室24日晚间表示，法国总统马克龙连任后与德国总理朔尔茨通话。法国爱丽舍宫在一份声明中说：“朔尔茨总理打电话给总统表示祝贺。这是总统接的第一个电话，是法德友谊的标志。”

朔尔茨办公室则在声明中说：“联邦总理和总统确认，打算继续保持德国和法国之间的密切和信任关系，特别是考虑到目前的挑战，如俄罗斯在乌克兰的侵略战争。”

通常保持政治中立的德国总统施泰因迈尔也对马克龙连任表示祝贺。他说：“我期待著在未来五年继续与你进行密切和友好的合作。”

他也说：“德国希望并需要一个强大的法国。我相信，德国和法国将在未来的岁月里进行密切、信任和成功的合作。”

西班牙总理，社会党领导人桑切斯表示，马克龙的胜利代表了民主和欧洲的胜利。他说：“公民们选择了一个致力于建立自由、强大的欧盟的法国。”

美国方面，国务卿布林肯说美法会进一步密切合作。他在推特上向法国领导人表示祝贺说：“我们期待著与法国在全球挑战方面继续密切合作，巩固我们长期和持久的联盟和友谊。”

深陷战火的乌克兰总统泽连斯基也在推特上向马克龙祝贺，称他是“真正的朋友”，并感谢他和法国公众在俄罗斯持续轰炸乌克兰时给予支持。

他说：“我祝愿马克龙为法国人民的利益取得新的成功。我感谢法国的支持，我相信：我们正一起迈向新的共同胜利！。为一个强大和统一的欧洲干杯！ ”

极左极右示威持续

在总统选举结果公布后，法国防暴警察持续在巴黎和其他一些法国城市的街头加强戒备。当局预计，反对中间派马克龙连任的极右翼和极左翼团体将举行示威。

本周稍早法国西北部城市雷恩曾禁止极左派的抗议活动，但示威者出来后与警察发生了冲突，至少有两人被捕。

法国极右翼领导人泽穆尔（Eric Zemmour）说，法国的民族主义政党需要在6月的议会选举前团结起来。他说：“议会选举前的政治形势迫使我们采取行动……民族主义集团需要团结起来，民族主义运动必须联合起来。”

在第一轮投票中被淘汰的泽穆尔说，24日的投票是勒庞“第八次失败”，但他补充说，民族主义代表“不是不能避免”这些败战。

他说：“两大集团正在组织起来，激进的左派和中间派，民族主义集团也必须团结起来。我们的责任是巨大的。这是不可缺少的。这是我们的责任。”

在选举前，泽穆尔呼吁禁止穆罕默德等“外国”名字，谴责有关LGBT的“宣传”，抨击非洲穆斯林的移民，并说伊斯兰教不认同法国的核心价值观。