争所罗门群岛友谊 中美高下立判

香港《星岛日报》社论

中国和南太平洋所罗门群岛刚签署安全协议，美国白宫即派高层前赴该国，企图阻挠协议生效，并警告所国若有关协议威胁美国或盟友利益，美国会采取行动。美国视中国为最大对手，中国外交拓展到那里，美国就如影随形，前往封杀，然而中国外交能不断拓展，背后因与他国持互惠互利，而美国只图施压驱使别国跟从反华，反而助长如所罗门群岛般对西方的离心。

中所两国上周二宣布签署安全合作框架协议，由于协议不利美国围堵中国战略，美日澳纽纷提出质疑，美国并急派有“亚洲沙皇”之称、白宫印太协调员坎贝尔上周五率团扺达所国，力阻协议生效，并向所罗门总理索加瓦雷施压，警告若协议导致中国在当地永久驻军或兴建军事设施，美国将作出相对回应。

美图施压驱使别国跟从反华

西方传媒上月披露，中所安全协议将允许中国战舰停泊该国补给，所国并可要求中国派员协助维持社会秩序，西方渲染中国将在该国设立军事基地。然而，中所协议主要目的是推动两国在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全等领域开展合作，所国也表明不会有中国军事基地。

美国对位处偏远南太平洋所罗门群岛如此紧张，因美国围堵中国的第二岛链，由北至南经日本、关岛而至所国，以封锁中国军力活跃于太平洋。纵然中国未在所国设置军事基地，若能替军舰补给，便可支持中国海军深入太平洋，突破美国岛链，甚至反制美国关岛和夏威夷的军事部署。

其次，所罗门群岛毗邻澳洲，美国去年底起向澳洲提供核潜艇、超高音速等军备技术，要将澳洲武装为威慑中国南海的重要打手，现在澳洲身旁可能出现解放军，自令美澳如芒在背。

所罗门群岛过去曾受美国势力左右，成为澳洲后花园，现改与中国走近，除因中国外交政策得宜外，还因美国外交政策的失败所致。

美国对发展中国家一向是呼之则来、挥之则去，有利用价值时就会示好，没利用价值就弃之不顾，如所罗门群岛在苏联倒台后，对美国战略价值大降，美国就轻忽该国，更在一九九三年将驻该国大使馆降为领事馆，直到中所关系不断加深，美国今年初才说重设大使馆。美国对所国一向盛气凌人，2019年所国与台断交而改与北京建交，使美国大怒，时任副总统的彭斯就取消接见所国总理的安排，以作惩罚。

一带一路经贸互惠加深友谊

相对美国只图利用发展中国家协助打击别国，中国近年力推一带一路战略，透过各种合作，在经贸互惠互利下加深友谊，如协助所罗门群岛开采金矿，建设港口、道路、桥梁及铁路等基建，促进了该国经济，并改善民生。中国这套“你好、我好、大家好”的做法，不止强化了与南太平洋所罗门群岛的合作，在中东、非洲、南美亦获得多国的友谊。

所国与美国还有一个难解心结，就是美国疑插手该国内政，拟推翻总理索加瓦雷。美台一直扶植反对索加瓦雷的政敌、该国最大岛马莱塔省长苏达尼，如台湾对所国的抗疫物资就只支援该岛、美国特朗普政府也只针对该岛提供金援，去年底所国爆发骚乱、冲击唐人街，反对派又在国会向总理发动不信任动议，索加瓦雷就指这些都是不满所台断交的外来势力所为，矛头直指美国和台湾。

去年底的骚乱也间接促成中所安全协议，索加瓦雷虽求援与该国签署安全协议的澳洲，派兵平息了骚乱，但澳洲亲美反华、骚乱又严重冲击唐人街华人，也驱使中所协议，为该国社会和华人安全多寻一个保障。

中所签署安全协议，为中国突破美国围堵打开缺口，更重要的是，此显示美国恃强大国力，胁逼别国亲美反华，也惹来不少国家反感，中国秉持互惠互利、互相帮助的战略，正有效抗衡美国的国际霸权。