从G20财长会议看全球风险

台湾《工商时报》社论

4月20日与21日，二十国集团（G20）的财政部长与中央银行行长齐聚印尼集会，会议标题是“同步复苏、更强劲的复苏”（Recover Together, Recover Stronger）。但是会议却出现罕见的正负面讯息并陈的乱象，负面的讯息是首度无法做成会议公报，正面的讯息则是财长与央行总裁努力化解政策歧异，凝聚同步的政策来稳定经济乱局。

此次二十国财政部长与央行行长齐聚印尼首府雅加达（部分以视讯出席），是乌克兰战争爆发后，全球主要工业国财经决策官员首度会议，过去几个月，美国联准会带头启动升息、乌克兰战争造成能源与农产品供应大乱、3月之后又遭逢上海与华东等制造业重镇因为疫情封锁陷入停产危机，加上去年延续至今的冠病疫情下的全球供应链乱局，G20国财经首长首度共商全球维稳大局，会议的重点议程与结论，对于判断经济乱局是否持续恶化，或是复苏的时点与方向，就是极为重要的指标。

根据前一次财长会议所设定的主题，4月20日的会议主要锁定四大课题，第一是全球经济的风险，第二是公卫健康相关议题，第三是全球金融的平衡架构，第四是永续发展的金融课题。

不过，由于乌克兰战争打乱全球经济平稳运行，美国联准会的升息又造成全球金融市场剧烈震荡，因此与会的财经首长，在紧凑的议程中将焦点锁定在乌克兰、以及全球货币与财政政策的同步。最被高度关注的是，俄罗斯财政部长出席演讲时，美国与西方国家集体退席、视讯者关掉萤幕表达抗议，G20会议因此出现留在会场、与集体退场两个群组，成为极罕见仅用新闻稿表达共识、无法完成大会公报的特例。

中国与日本并没有参加由叶伦带领的集体退席，日本财政大臣铃木俊一在随后的记者会中回复询问，表示自己留下来是为了严词谴责俄方；而以视讯方式出席的中国财政部长刘昆则立场鲜明表达，“反对G20成员将经济问题政治化”，刘昆表示，面对风险与挑战，G20各成员应团结协作，为不稳定的世界提供稳定因素，不把世界经济政治化、工具化、武器化。

G20财经首长会议的另一个焦点，是美国带头升息、而且升息幅度明显有加快的趋势，对其他工业国与新兴市场国家的金融市场带来的剧烈冲击，特别是在会议之前，日圆出现极为罕见的贬值走势，日圆兑美元汇率不只创下2002年5月、长达20年以来的新低汇价；日圆此波贬值走势前所未见，从3月7日至雅加达会议之前，43个交易日有37天以贬值收盘，仅有六个交易日略见回档，这种长达一个半月“每天都贬值”的走势，30余年来从未出现，只有1985年广场协议造成日圆大升值的那一波可以比拟。

日圆剧烈的贬值走势是市场对央行政策“不同步”的强烈反应，日本央行坚持量化宽松的政策，及至上周都还连续四天在市场买入日圆公债，维持10年期日圆公债利率在0.25％，相较于美国十年期公债利率已经升抵3％，日圆与美元的汇差急遽拉大，利率超低的日圆原本就是金融机构套利交易（Carry Trade）的最佳标的，交易员借入日圆，转换成高利率的美元或其他货币，套取利差，而在日圆贬值趋势确立后，更可借此套取巨额的汇差。

日本央行原本寄望借着汇率贬值来刺激经济增长，同时达成2％的通货膨胀目标，但是剧烈贬值的汇率在国内引发强大的抨击，株式会社东京商工研究所（TSR）近日公布对5400家各级企业的调查，发现高达40％的企业主认为汇率贬值“对营运造成负面影响”，去年12月同样的调查，表达负面意见的企业主仅29％。

日本财政大臣铃木俊一与日本银行总裁黑田东彦在G20会议中，接收到美国与欧洲财政部长持续讨论政策同步的讯息，预估日本央行总裁黑田东彦在下个月的货币政策会议，虽然还是会维持低利率与量化宽松的政策，但是财政大臣铃木俊一则已经松口，同意目前的日圆汇价贬值无助于全球经济稳定，也会带给日本企业与国内经济负面的影响。

日本央行是否会改变其超级宽松的货币政策，是全球金融市场走向的重大风向球，日圆汇率的贬值不只影响日本国内经济，更是全球热钱流动的重要指标，美元的升息与汇率升值，对于新兴市场原本就会带来强大的吸金作用，大量资金从新兴市场流出，造成了1997年亚洲金融风暴至今多次金融震荡，而日圆的剧烈贬值则加剧了热钱流动的冲击。

这次G7与G20财政部长与央行首长的连续集会，我们一方面看到全球经济风险不断升高，也看到主要工业国的财金首长集体高呼货币与汇率政策的同步，试图避免大国政策歧异造成的动荡。在全球货币政策“正常化”（Normalization）的过程中，主要工业国家的中央银行与财政部必须达成仔细规划、充分沟通、且同步执行的政策，才能维持全球经济稳定，避免意外的金融灾难。