中国封城加剧全球通胀忧虑

来源：彭博社

作者：Alice Gledhill

今年大部分时间笼罩投资界的通胀恐慌正在寻找新的方法来冲击市场。

周一，投资者惊觉北京可能最终也会被封城，市场对推高通胀的供应链担忧进一步升温，避险资金推动美国国债、欧洲债市走高。

“通胀肯定是投资者最担心的，中国的情况会进一步加剧通胀压力，因为中国是所有供应链之母”，Brewin Dolphin市场分析主管Janet Mui表示，“无论是谈论商品还是服务领域，这种担忧都在加重”。

通胀急剧上升以及各国央行日趋激进的政策应对措施给需求，支出和企业盈利都造成冲击。俄罗斯入侵乌克兰加剧了对物价压力和经济增长的担忧，一些人认为有可能出现一轮滞胀。

这对市场来说是个不妙的局面，股、债、汇都视通胀情况而动。本来人们期望高通胀只是暂时性现象，但后来被证明物价压力上升给家庭和企业都造成了大得多的伤害。

在美国， 标普500指数连续三周下跌，并处于3月中旬以来的最低水平。 摩根士丹利的Michael J. Wilson周一在报告中指出，标普500指数将大幅下挫，面临跌入熊市风险。

经济衰退风险

面对通胀风险，大多数货币当局都在积极作出反应，包括撤出疫情期的紧急刺激措施和提高利率。中国央行的情况有所不同，周一该行下调了银行的外汇存款准备金率.

债券市场充分消化了货币政策大幅收紧的可能性，认为十多年的超宽松政策已经结束。 彭博数据显示，收益率低于零的债券市值总额已从2020年底时的逾18万亿美元降至只有2.6万亿美元。

上周晚些时候，美联储主席鲍威尔发表了鹰派讲话，支持“加息前置”策略。欧洲央行可能最早在夏季开始加息。

这使得投资者开始评估欧洲或美国经济衰退的风险。国际货币基金组织(IMF)上周也强调了这种担忧，该组织对全球经济增速预测的下调幅度达到疫情爆发初期以来最大，并预计通胀未来还会升高。

瑞穗国际的策略师Peter Chatwell表示，“中国经济进一步受到破坏的风险意味着美国，欧盟经济体遇到的的滞胀威胁会更大，在中国的防疫封控措施实施后，美联储、欧洲央行等会继续采取更为激进的紧缩措施，尽管经济还在放缓。这对股市估值来说是极具挑战性的。”

大宗商品价格回落，油价下跌，因市场担心中国爆发的疫情将削弱该国的石油消费。

所有资产类别都出现了谨慎甚至是恐慌的迹象。欧洲信贷风险指标周一升至3月初以来最高水平。许多投资者已经开始削减垃圾债敞口，转投更高评级的债券，因为担心信用资质薄弱的公司没有抵御经济衰退的能力。

就连马克龙周日赢得法国大选的消息也未能推动股市在周初上涨，尽管普遍认为他击败勒庞将让投资者松口气，但周一法国CAC 40指数下跌2.3％， 欧元也因美元需求下跌。

“在避险环境下，坏消息总是被消化，好消息往往被忽略”，安联投资全球股票业务首席投资官Virginie Maisonneuve对彭博电视表示。

