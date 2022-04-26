马克龙胜选的政经意义

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

法国总统马克龙24日赢得了一场对北约、对欧盟、对民粹主义都具有重要意义的选战；以58%对42%击败极右派对手勒庞，马克龙赢得轻松且漂亮，更让欧美各国领导人都松了口气。

马克龙是从戴高乐之后，第一位在第一任期内完全执政，而且能够赢得连任的总统，这也代表他赢得民众的信任。他能够胜出，靠的是两套作法。第一套对他未来五年的施政将有所裨益，第二套则不见得多好。

第一套是在内政上改革劳动市场，缓解了失业问题，以及他在防疫及疫后经济复苏上表现良好。在对外方面，他使法国在欧洲重新取得领导地位，而且他主张的强化军力及经济自主也逐渐成为欧盟内部的主流愿景。民众虽未必喜欢马克龙，但至少尊重他在这方面的政绩。

他的第二套作法虽为他赢得选战，但也将是他第二任期内可能面临的挑战。马克龙五年前胜选之后，已经将传统的中间偏右与中间偏左政党摧毁，并建立了一个高度个人化、权力集中化的政府体制。反对党派被迫走向极左或极右路线。马克龙相信极端派政党不足以对他构成威胁，选举结果虽证实他的眼光正确，但也证明愈来愈多法国民众倒向极端派。极端派相信他们能够在6月举行的国会选举中胜出，使马克龙政府成为“跛鸭”；如果不成功，则计划以大规模的街头抗议行动来反制马克龙的进一步改革政策。

事实上马克龙能够连任，很重要的原因之一是法国民众决定“两害相权取其轻”。如果是极右派“国家联盟”的勒庞胜出，则由于她承诺将剧烈改变法国的经济、社会与外交政策，可能使法国陷入黑暗时期，这当然不是欧盟伙伴与企业界所乐见，且法国人民也不愿意接受这样的结果，尤其是值此俄乌战争危急之际，于是民众最终选择了维持现状。然而在两周前的第一轮投票中，有28%的选民缺席，为1969年以来最高，而且各个“反体制党派”的总得票率高达60%，显示有众多选民不愿为马克龙五年来的表现背书。

马克龙接下来的挑战，就是6月举行的国会选举，他领导的政党可能无法在国会取得过半席位，新崛起的极左与极右派政党将扩张在国会的地盘。针对他所推动的经济改革，以及民众因为生活成本高涨的不满情绪，将导致街头抗议活动更加频繁且激烈，各种反对声浪结合起来将令他疲于奔命。

这次法国大选在政治上的另一项重要意义，就是彻底打破传统的“左右对立”。在第一轮投票中，传统的“中间偏右派”只拿到4.8%的选票，“中间偏左派”更只有1.8%。极左派候选人虽未能打入第二轮，但仍拿到22%的选票，充分证明“左右对立”的政治已经结束，取而代之的则是一套“国族主义”对抗“国际主义”，以“全球主义者”与“爱国主义者”来作为切线的政治模式。

在选战中，勒庞曾讥笑马克龙“说的是全球语”，不是法国话；她也指责全球主义者将法国人视为毫无底蕴的消费者，而不是在文化及语言上与法国紧密结合的公民。在外交政策上，马克龙热衷于倡议欧洲应更深度的整合，而勒庞则主张拆散目前的欧盟体制，转变为民族国家式的欧洲。勒庞这套言辞与特朗普“未来不属于全球主义者，未来属于爱国者”的说法遥相呼应。

美国与英国也同样发生类似的左右混杂现象。在特朗普出任总统之前，共和党一向主张自由贸易、全球化及鹰派的外交政策；但特朗普强推“美国优先”路线，将共和党导向保护主义与孤立主义。英国“脱欧”之举，也重组了国族主义对抗国际主义的轴线。

这套政治思维扩散到全世界所促发的重大危险，在于发生国际冲突的机率将因而升高。太多国家都认为自己非常伟大，只会使全球的风险愈来愈高。