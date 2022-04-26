华视出包变全民抓包 不只“内控问题”

来源：联合新闻网

作者：陈宛茜

华视五天内连续出包三次，连道歉声明都出现错字，引发全民的“抓包运动”；不仅“老三台”时代的大哥风范不再，其所犯的低级错误连内容农场网站都甘拜下风。NCC主委陈耀祥认为这是“内控问题”，责任不在 NCC；民进党则企图将问题导向国民党杯葛导致公广集团董监事与经营团队延任逾900天，造成管理松散人心浮动等内控问题。但华视近乎崩溃的表现，真的可以用“内控问题”四个字简单带过？

4月20日华视新闻跑马灯出现“中共飞弹射击新北”等“误植”讯息，足足停留7分49秒后才下架。华视代总经理陈雅琳昨赴立法院时表示，因为该盯紧萤幕的制作人忙着和记者确认确诊新闻。那这关键七分钟的守门人，包括导播和编审，竟然全部人间蒸发？

这暴露华视的编审人力严重不足、经费不足。去年风光上架52台的华视，足足一年都还面临人力与经费双重不足。那为何NCC当时可以放先天不足的华视过关？陈耀祥一句这是内部管控问题，“责任不在 NCC”，令人错愕。

陈雅琳昨备询时委屈表示，华视新闻几十年都没出过包，一出包便千夫所指。但是，如果不是华视打肿脸充胖子、编审人力不足还敢上黄金频道，根本毋需跟政府拿上千万编业充独家、陈雅琳也不需“忍辱负重”身兼多职，“阿信”上身还得被立委骂到臭头。

遭立委质询华视身为公广集团却做政府编业，陈雅琳义正词严表示，华视2006年进入公广集团以来，政府没编预算给过华视一分钱。这又是另一个荒谬，华视用人常遭质疑“政治任命”、坐上52台又注定摆脱不了商业色彩，亏钱却是全民买单。这样“不官不民”的组织结构、“非公非商”的经营逻辑，又如何期待华视成为像韩国KBC那样兼具公共价值和商业竞争力的公共媒体呢？

包括NCC和文化部，都企图将华视的多年沉疴和政商不分简化为“内控问题”，认为董监事改组就能解决。董监事改组的确是目前最迫切的议题，却只是改革的起点；新的经营团队能否大刀阔斧处理华视定位问题、进行人事改革，还是继续因循苟且重蹈长达16年的“政治任命”覆辙，才是改革的关键。