乌克兰危机促使芬兰瑞典加入北约

来源：明报

作者：杨达

俄罗斯、乌克兰军事冲突爆发后，北欧国家芬兰和瑞典，在俄国悍然侵略邻国阴影之下，民意在短时期内逆转，从过去对于国家参与北大西洋公约组织的相对冷淡，变成渴望加入。据芬兰广播公司于今年3月进行的民意调查反映，62%被访者表示支持国家加入北约，比2月份的数字增加9个百分点，而在2017年，只有21%被访者表示赞同。

虽然芬、瑞两国领导层强调，当局必须认真考虑相关议题，而且达至全民共识尤为重要，但是从种种迹象看来，它们加入北约很可能只是迟早问题，而且不担心俄国的强烈反应：芬兰外长哈维斯托评论俄方宣称两国会面临“军事和政治后果”时显然不以为然，并表示“以前都听过这样的话”。

冷战后两国同北约合作30年

值得世人关注的是，芬兰和瑞典在冷战结束后30多年以来，其军方已经在多方面同北约紧密合作，武器装备也同西方主流看齐。如今主导两国政坛的中左派政党在民意推动下，终于考虑放弃不正式加入军事同盟的国策，似乎只是多年来趋势，顺理成章的结果而已。

芬兰在漫长的冷战时代严守中立，是该国在二次大战后遭遇的直接后果。1939年8月，纳粹德国同苏联缔结《德苏互不侵犯条约》，两国还签订一份秘密附加协议书，内容涉及瓜分势力范围，苏联得以掌握芬兰、爱沙尼亚和拉脱维亚，并且在波兰“发生领土和政治变动”之时，苏联可以并吞其东部区域。

欧战爆发后，苏联强迫波罗的海三国接受其驻军，又以保护列宁格勒安全为由，向芬兰提出领土要求。在赫尔辛基拒绝涉及破坏领土完整的要求之后，苏联于1939年11月30日入侵该国，芬、苏“冬季战争”爆发。这场看似实力悬殊的军事冲突，因为芬军有效抵抗，加上苏军深受1930年代“大清洗”运动打击，虽然投入大量兵力，表现却十分不济而且损失惨重，结果苏联不能实现占领芬兰全境的企图，而芬兰得以保卫其独立，但丧失超过3.5万平方公里领土。

1941年6月，纳粹德国发动“巴巴罗萨行动”，挥军入侵苏联，芬兰于是同德国合作，力图夺回早前丧失土地：该国在1941至1944年间与苏联的军事冲突，史称“继续战争”。二战后期的苏军，无论在质和量都大为进步，在其反攻过程中，芬军全力抵抗，最后还是不得不接受苛刻的停战条件。

芬军在战场上的出色表现，的确为维持国家独立，在二战后不至于沦为苏联卫星国创造条件。然而，芬兰毕竟在战时同德国合作，英国亦因此对其宣战，该国在战后难逃被视为战败国的遭遇。在1947年《巴黎和平条约》规定中，芬兰军队人数、空军飞机持有数量等都有限制。而根据1948年《苏芬友好合作互助条约》，双方保证不会加入针对对方的同盟，意味着芬兰成为中立国家。

芬兰在冷战时代刻意在东西方之间保持平衡，其军队武器装备来自苏联、西方和国内工业，比如自行研制RK62制式步枪，以苏联卡拉什尼科夫设计为蓝本，空军在冷战后期同时掌握瑞典绅宝J35“龙”式和苏联米格-21bis战机。

随着冷战结束和苏联解体，强制芬兰维持中立的外部环境消失，该国在1990年代起迅速加入西方主导机构：1994年与瑞典同时参加附属北约的“和平伙伴关系计划”；1995年加入欧盟，同年空军开始装备美制F/A-18C/D“黄蜂”式战机。

波罗的海或成北约“内湖”

瑞典在17和18世纪是独占一方的帝国，曾控制波罗的海一带。该国于19世纪初拿破仑战争后成为中立国，此后200年间，得以避免卷入蹂躏欧洲的军事冲突。

长期保持中立，不但造福瑞典国民，也在过去战争岁月，为包括犹太难民在内的外国人提供保护，亦方便该国调停国际纠纷。同时，瑞典奉行武装中立政策，掌握庞大军事工业和研发能力，为军备贸易大国。

冷战结束后，瑞典加入欧盟和北约附属机构，踏入21世纪以来，更积极参与北约主导军事行动，计有介入阿富汗的“国际安全援助部队”和“坚定支援特派团”，还在2014年参与打击“伊斯兰国”行动。

斯德哥尔摩深感来自俄国的安全威胁，于2018年恢复只是在2010年才废除的兵役制度，而且男女都要当兵。在俄、乌军事冲突爆发后，瑞典一反不向战区供应武器做法，为乌克兰提供5000具“博福斯”AT-4单发无后座力反战车武器、军粮、头盔和护具。

对于国家参与军事同盟持审慎态度的瑞典社会民主党人而言，首相安德松对于已有两世纪历史的中立政策“曾经带来好处”评语，的确代表一个时代的终结。

在俄、乌冲突爆发之前，部分国际关系学者认为，北约东扩只会为莫斯科构成压力，有损东西方关系。如今战争在欧洲门前爆发，导致芬兰和瑞典为求自保，有意正式加入北约；加上已经是会员国的波罗的海三国、丹麦和挪威，波罗的海很可能会成为一个北约“内湖”。

就安全角度言 俄已被欧洲孤立

塞尔维亚总统武契奇最近表示，该国计划引进12架法国“阵风”式战机，另外会购买12架二手西方战机。塞国军购计划，突显这个向来同俄罗斯关系十分密切的国家，因为忧虑维持同莫斯科军事合作可能引发制裁，于是放弃采购俄制苏-30SM战机计划，改为与其巴尔干半岛邻国希腊和克罗地亚一样，装备“阵风”式战机。事实上，该国在较早前已订购“空中巴士国防航天公司”C-295运输机，还有从中国引进“红旗-22”防空导弹。

虽然德国、奥地利和匈牙利等欧盟国家，主要因为担心经济后果，暂时不考虑全面禁止进口俄国石油，但欧盟最终实施禁运，恐怕事在必行。如今传统中立国家芬兰和瑞典有意加入北约，连塞尔维亚都逐渐疏远俄国，俄、乌军事冲突爆发后的欧洲，各国都向西方阵营靠拢，至少就安全角度而言，莫斯科已经完全被孤立。

俄国是大国，今后仍然可以就欧洲以外的安全议题，比如在阿富汗、伊朗、叙利亚，以至中非共和国发挥影响力。问题是，遭拒之门外的莫斯科，面对扩大的北约，以及比过去重视国防的欧洲各国，将如何应对？今后欧洲会变得更安全吗？

作者是时事评论员