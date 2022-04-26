香港外防输入不是以航班停摆为目标

来源：香港01

作者：汤文诗

随着香港疫情渐趋缓和，特区政府周五（22日）宣布调整入境及个别航线的熔断机制安排。5月1日起非香港居民将可从海外地区入境香港，同一客机有少于五名乘客或以上确诊或少于乘客总数5%以上人士确诊的航班将不受熔断机制所影响。即使航班因触发机制而停航，禁飞日数亦将由目前七天减少至五日。政府形容有关安排是为了在风险可控的范围内，尽可能减轻抵港人士在预订行程时的“不确定性”，并回应社会和业界就航班复航的“强烈诉求”。

政府早前未有调整本港的入境及航班熔断机制安排，社会不无批评声音。抵港客机曾一度出现不足二十班的情况，单单从本月初至20日计起熔断机制便已被触发共25次，而个别航空公司亦选择暂时停飞香港航点，甚至有人忧虑香港国际航空枢纽地位已是岌岌可危。目前政府及时调整熔断机制安排以及恢复让非香港居民入境，是以具体措施回应了社会的复常呼声。

熔断机制已令部份航线完全停摆

受熔断机制所影响，不少滞留海外港人早已因为预订航班禁飞苦不堪言。在过往机制下，只要有三名或以上乘客来港检测确诊后，有关航线便会被触发熔断机制而停航七天。不少预订机票回港的市民都因此大失预算，难以在短时间内再安排替代机票或检疫酒店，最终被迫不断延迟返港行程。就以英国为例，两个月内就只有11班航机来港，部份航线更是接近完全停摆，情况令人忧虑。

另一方面，港府此前一直采取严厉的“外防输入”政策禁止非本地居民抵港。有关情况影响香港与外地的商务往来外，不少商会和外资企业反映部份商业洽谈已转到例如新加坡等地区进行。所以新的机制总算是为本港已暂停一段时间的对外往来打开了一扇窗，同时亦让部份航空公司得到了喘息的空间。

政府须因时制宜认清机制调整目标

在新的熔断机制下，触发机制的个案数字增加和停飞日数缩短至五天，但调整后部份地区的熔断机制仍非常容易触发，难以增强香港作为国际航点的稳定性，最终或只是延续部份航线已近停摆的情况。在这个时候，政府可以慎重地检讨熔断机制的目的和调整措拖的预期成效。当目前的政策问题已不再是一面倒地切断香港与外地的航班往来，反而是在“把关”和“复常”之间取得微妙的平衡，政府的措施一方面虽然须要压低输入个案的数字，但另一方面仍然设法帮助航点网络复常。

防疫政策从来都是讲求因时制宜。今年年初政府推行地区性航班熔断机制，当时是鉴于本地疫情严峻，而要避免在遏制病毒扩散的关键时刻承受更多额外压力。然而，香港目前疫情已过高峰、走向缓和，政府就更应考虑到“外防输入”并非让一成不变地压缩抵港航班的数量，需要在防疫和复常取得平衡，可以考虑更进取地放宽触发熔断机制的个案数字或比例。

早前旅游业界立法会议员姚柏良就建议以比例取代人数，例如机上有一成旅客确诊后方触发机制。此外，政府亦可参考无症状感染个字和确诊个案比例等，以细化熔断机制安排。只有因时制宜处理航班入境安排，本港对外航班往来才能逐步恢复正常，香港亦不会因为政府措施僵化而窒碍复常的步伐。