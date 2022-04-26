中国新一波疫情和防疫政策对经济的影响

来源：台湾《工商时报》

工商社论

中国自3月以来爆发新一波严重的冠病疫情，疫情从吉林省和珠三角，一路扩散至长三角地区。由于中国仍坚持“动态清零”的防疫政策，对疫区的经济活动动辄按下暂停键。此举虽然有效控制疫情进一步蔓延，却导致产业链大乱，拖累经济复苏。

奥密克戎变种病毒由于产生大量无症状感染病例，疫调困难加上传播速度快，对全球防疫和经济带来新的挑战，但也因为奥密克戎疫情以轻症和无症状病例居多，促使许多国家调整防疫政策，开始走向与病毒共存的模式。中国是目前主要经济体中，少数仍维持“清零”政策的国家。

2022年农历春节过后，吉林省和深圳相继爆发奥密克戎变种病毒疫情，由于该病毒传播快速和难以疫调的特性，部分中国防疫专家当时曾提出与病毒共存的建议，外媒也披露中国当局考虑在2022年下半年放宽防疫政策。

不过，习近平在3月17日召开的中央政治局常委会议中，要求“坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头”，正式拍板防疫将继续采取“清零”方针，因此在深圳和吉林相继“封城”、“封省”之后，中国经济中心的上海也因疫情升温，在3月28日宣布分两阶段实施封城，随后紧邻上海的苏州、昆山、太仓等长三角城市，也因疫情实施封控措施，至今长三角地区的疫情依旧严峻，防疫措施仍未有松绑迹象。

疫情防控和经济发展，犹如跷跷板的两端，严格防疫之下，势必导致经济活动停顿；但仅考虑经济发展而不顾防疫，又可能引来疫情大爆发，进而重创经济。如何拿捏好这两者间的松紧尺度，这两年多来一直是各国领导人的艰难问题。

虽然发展经济是近年中国政府施政的主旋律，但对中国领导人而言，“稳定压倒一切”才是执政的首要信条，而一旦疫情大规模爆发，势必影响社会秩序的稳定，其严重性更甚于短期经济发展的受挫，尤其今年下半年中共将召开关键的二十大会议，确定下一届领导班子，此时社会局势稳定尤其重要，因此在防疫和经济之间，防疫成为中国领导人此刻的优先选项。

但因防疫而牺牲经济，社会也将为此付出巨大代价。以春节过后这波疫情来看，因疫情而实施封控的吉林省、珠三角和长三角，均是制造业重要生产基地，涵盖几乎所有产业，尤其汽车和IT制造更在全球供应链占有举足轻重地位。除此之外，中国海陆运输因防疫措施而严重受阻，物流业近乎停摆，其影响层面不仅仅是疫区的经济受挫，而是已经冲击全中国甚至全球的产业链和供应链，让全球再次面临断链危机。

另外，珠三角的深圳和长三角的上海均为区域重要金融中心，两地先后封城导致金融服务业大面积停摆，更让整体经济蒙上阴影，其影响层面恐更甚于2020年武汉疫情对中国经济的冲击。

长三角疫情目前虽有放缓迹象，但每日染疫人数仍处于高位，要达到“动态清零”目标仍有一段距离，这也意味着当地要完全解除封控措施仍需时日，即使中国政府已警觉到断链可能对经济带来的巨大冲击，开始逐步推进复工复产，但后续的疫情和防疫措施仍是经济复苏的最大变数。

接下来值得关注三方面：首先从短期看，是长三角防疫和复工复产的跷跷板向何方倾斜。虽然外界看到中国积极推动复工复产，上海推出供应链白名单共666家企业，工信部也已公布四波共2,000多家的供应链白名单，但事实上，地方政府执行政策时仍是防疫优先于经济。毕竟防疫一旦出现破口，乌纱帽随时不保。

许多长三角台商也反映，近期复工复产并不顺利，许多台商在所处地区没有疫情之下迳行复工，却遭到地方官员以防疫理由阻挠。台商抱怨，当前只有指标性的大企业才享有复工权力，然而许多中小企业是这些大企业的“螺丝钉”，他们无法顺利复工，势必也影响大企业的营运。更令人担忧的是，许多当地台商受封控政策影响，工厂自3月下旬以来已停摆一个月，公司业绩堪虑，甚至危及生存。

其次的观察重点是，市场普遍预估这波长三角疫情将在第二季压制下来，下半年中国经济可望明显复苏。然而，其中仍存在一些变数，例如疫情是否在其他城市接棒继续蔓延，导致更多的“封城”措施。此外，这波长三角疫情重创供应链，产业上下游之间能否很快速地修复供需链条，将是经济能否复苏的关键。

第三个观察重点，是“动态清零”的防疫措施是否松动。在中共二十大会议前，可以预期中国政府施政的重中之重是“维稳”，调整“动态清零”政策的机会不大，后续可关注二十大会议后的全球疫情演变和全球经贸变化，尤其是已与病毒共存的国家的发展情况，将是决定中国防疫政策是否接轨全球主流防疫措施的重要依据。