“三重打击”市况凶险 香港复苏如履薄冰

来源：明报

明报社评

第五波疫情重挫香港经济，汇控公布最新业绩，香港区业务首季列帐税前盈利按年跌近46%，一大原因便与疫情有关。虽然本港疫情当下算是受到控制，开始踏出经济复常之路，可是外围形势却是逆风阵阵，俄乌战争、地缘角力、内地疫情以及美国加息，皆为香港经济复苏添上阴霾。美国通胀愈飚愈高，联储局5、6月料将重手加息，市场估计幅度合计可能超过1厘，环球金融市场未来两月有可能出现重大震荡，必须密切留意国际资金流向。金管局总裁表示，环球金融市场正面临股债汇齐挫的罕有景况，外汇基金亦难避开此“三重打击”艰难局面，除了有预警投资亏损之意，同时亦是提醒一般投资者小心风险。

港疫情影响汇控业绩

外汇基金料大额亏损

汇控总部在英国，香港业务是主要收入来源之一，纵然近10多年风风雨雨不绝，可是汇控之于香港，仍然有着特殊角色地位，集团业绩与动向，备受本港投资者关注。近年中美博弈激烈，汇控一再卷入政治漩涡，最近有基金股东要求汇控将亚洲业务分拆出来，成立一家总部设于香港的上市公司，藉以规避地缘政治风险以及释放更大估值，引起不少议论，惟集团财务总监邵伟信昨天交代业绩，澄清无意考虑相关建议，换言之，汇控将维持现有的发展策略及定位。另外，邵伟信也提到，没有计划将人手迁离香港，亦无面对吸引或挽留人才的困难，凡此种种皆反映，汇控对香港国际金融中心地位仍然很有信心。

香港经济受第五波疫情重击，汇控在港业务亦大受影响，一度关闭近七成分行，最新业绩显示，香港区业务首季列帐税前盈利按年跌近46%，财富管理及个人银行业务税前盈利显著转差。当然，汇控作为跨国银行，影响集团首季业绩因素，除了香港疫情，还有俄乌战争、内房风险和环球经济前景等。美英制裁俄罗斯，汇控亦要就预期信贷损失提拨6亿美元。整体而言，集团首季税前盈利按年倒退两成半，尚算好过市场预期。

随着香港疫情好转，防疫限制逐步放宽，不少人期盼未来数月本港经济复苏，汇控高层昨天亦预期，分行服务全面恢复，客户活动将回复正常，次季按揭业务也可录得良好增长。可是香港作为高度开放小型经济体，外围因素对本地经济表现好坏影响甚大。社交距离措施放宽，对促进内部消费必有帮助，可是外围阴云密布，危机山雨欲来，随时窒碍本地复苏步伐。

俄乌战争爆发近3个月，陷入胶着状态，东南部战况激烈，美国一边向乌军提供武器，一边矢言要弱化俄罗斯，“代理人战争”局面形成，战事持续多久难以逆料；西方制裁俄国，冲击全球供应链，不排除油气粮价未来进一步上扬，加剧各地通胀。国际货币基金组织（IMF）近日便警告，大宗商品价格急升，以及俄乌战争带来的高度不确定性，增加亚洲地区滞胀风险。内地疫情未息，上海尚未全面受控，北京又现疫踪，内地次季经济增长必受影响，对香港经济和投资市场有一定压力。另外，美国通胀愈演愈烈，消费者物价指数升至8.5%，本周稍后公布的个人消费开支价格指数预料亦将进一步上升，联储局加息遏通胀，牵动环球金融市场，香港难逃冲击。

美息急加冲击全球

香港复苏恐受影响

金管局总裁余伟文近日发表文章，形容2022年以来，不明朗因素众多，投资者管理资产如履薄冰，俄乌战争是市场最后一根稻草，触发股债汇市大幅波动。一般而言，股市下跌时，债券是投资者的避险工具，可是在通胀及央行收水预期下，环球主要国债皆遭抛售，美元亦因为加息预期愈走愈强，多国货币汇价大挫，即使港元与美元挂钩，近日亦见两年半低位，触及7.85弱方兑换保证水平，只是时间问题。余伟文形容，外汇基金面临股债汇齐挫“三重打击”，翻查资料，他在2015年10月亦曾提出类似表述，之后金管局即宣布当年第三季外汇基金破纪录亏损近638亿元。余伟文这次重提“三重打击”，似是为外汇基金首季录得重大亏损，先做管理预期。

外汇基金首季表现，有待下周揭盅。论环球金融形势，未来两三个月投资风险，随时比首季更高。除了俄乌战争这个变数，未来两月美国加息步伐同样惹人关注。联储局下月议息，加息半厘几成定局，利率期货市场更显示，投资者估计6月联储局大幅加息四分之三厘几率高达九成。美国11月中期选举，高通胀今夏若未能扭转，民主党难逃大败。联储局要向各界展示遏抑通胀决心，可是短短两月加息超过1厘，乃是多年所未见，环球股债汇市必起风浪，美元急升可导致资金大量流出新兴市场，引发金融危机。目前香港银行体系结余逾3000亿元，资金充裕，短期拆息水平仍然很低，可是市场形势骤变、息口压力骤增的可能，始终无法排除。行会成员任志刚最近表示，香港经济尚待复苏，担心美国加息对香港的影响。未来两月外围形势变数多，各界不能掉以轻心。