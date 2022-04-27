中国最不走运的一代人

来源：彭博社

作者：任淑莉

一个人初入职场的时代可能对其余生都有影响。想象一下那些刚毕业就赶上长期经济衰退的人吧。虽然现在距离2008年金融危机已经过去十多年，但美国千禧一代仍然担心自己在人生几大关键财务决策上已经落后，比如买房和退休储蓄。

这种一代人的失落在中国也出现了。那些出生于1997-2012年间的人，也就是我们所说的“Z世代”可能已经错失了人生中最好的机会。

今年夏天中国大学应届毕业生总数将达到1080万，而中国经济增速正在迈向几十年来最慢水平。3月份，18至24岁人群的失业率为16%，自那以后前景似乎进一步恶化。随着上海等商业中心因防疫而实施封控，往年热闹的校园面试和招聘季不得不泡汤。

即使经济重新开放，这些新毕业生也面临着劳动力市场的结构性失衡。虽然制造业岗位很多（疫情期间中国的出口创下历史纪录），但年轻人既不愿意做这些工作也没有受过相关培训。继工程学之后，最受欢迎的专业包括管理，艺术和文学。在中国这个把工业政策和工厂重启放在优先位置的国家，这些专业在经济衰退期也是最没有竞争力的。

相比之下，文革后出生的两代人——“X世代”和“千禧一代”——更容易借着经济增长东风向社会更上阶层流动。二十年多前，大学毕业生比现在少得多，他们靠学历可能拿到更高工资。当时劳动力市场紧俏，而且1998年中国实施住房制度改革，鼓励私人住宅的购买，并推动了房地产市场的长期繁荣。（译者注，X世代指1964年至1980年左右出生的人，千禧一代指1980年至1995年左右出生的人。）

我在自己的社交圈子里也是看到这种趋势。虽然1996年我离开上海到美国一所文理学院读书，但我的大多数朋友都留在了国内。他们上了大学，找到不错的工作，贷款买了房。如今许多人可以在50岁前退休，靠房地产投资收入也能过的很开心。而且，我们这一代人也不必靠课外补习才能进大学。那是中国的黄金时代，也是千载难逢的机会。

“躺平”在当下年轻人中成为一种流行的文化态度，但不应该责备这些年轻人，面对防疫封锁和经济放缓的双重压力，“Z世代”是现代中国最不走运的一代人。

任淑莉是彭博专栏作者，重点关注亚洲市场