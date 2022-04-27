来源：香港01

作者：汤文诗

近来中国大陆疫情有持续扩散的倾向。上个月除了多地有小规模暴发外，上海更因大规模感染而要全面封城。上海疫情尚未受控，北京周一（25日）又因陆续几日出现几十宗本土感染而须局部封控。

大陆至今仍然采取“动态清零”的政策方向，故此各大城市最近为了控制疫情亦展开封城。但同时，愈来愈多声音开始探讨是否应该改变当下的防疫政策方向，一方面是因为“动摇清零”在科学上是否继续可行开始成为疑问，另一方面不断的封锁亦对大陆经济造成沉重压力。

大陆防疫的两难困局

以现阶段情况看来，是否继续执行“动态清零”政策、坚持对病毒严防严控对大陆而言是个两难的问题。从支持“动态清零”的角度而言，中国现在尚未准备好开放，倘现在勉强为之，代价将非常巨大。中国有14亿人口，即使最新研究指奥密克戎变种的死亡率只有0.7%，也可能造成至少一千万人死亡。香港第五波疫情已多达9千人死亡，足以证明病毒威力惊人。而且，大陆的平均医疗资源客观而言比香港还要少，加上地域广大，医疗资源分配极不平均，一旦病毒全面传播的话，将使落后地区面临很大的生命和健康风险。

但从支持开放角度而言，近期的疫情反映了奥密克戎变种的传播力明显比过往的变种要高，今年并未能如去年对付Delta变种一般快速地压制疫情爆发，结果致多城需要封锁防控，快的像深圳也要一周，慢更可能达一个月之久，例如上海封城至今已近一个月却仍未完全解封。更重要的是，这样的严格防控似乎还未能完全捣截所有传擂链。随着封控的范围和时间的增长，相应的经济代价也在攀升，例如上海封城已令多条产业链中断，一些著名新能源车企更要停产。

无疑，当下大陆无论是选择坚持一直以来的“动态清零”政策，又或是马上开放，都对整体社会有很大的代价，可谓“前门是狮，后门是虎”。

新局面要有新思维

这种两难困境很大程度上是因为在现成的选择中只有两个较极端的方法，要么用不管如何总之先从严管控，要么就是完全躺平式的开放。要突破这种困境，大陆政策决定者便须突破现有的框架，令自己无须在“动态清零”与开放之间二择其一，又或是在保性命与保经济之间作出艰难决定。

“没有一本天书可以读到老”，如果面对新的变种病毒，过去的防控方式出现明显问题，便要跳出原有的框架去思考问题。正如在疫情爆发之初，中国式防疫本身也并非国际公共卫生界认为可行的方法，中国也是凭着无比的勇气和果断的决策而成功突破种种困难。

追求两全其美是知易行难，执政者更应时刻准备及思考更多。如果不多加思考和研究，认定必须从“清零”与“开放”两个方法中二择其一，某程度也是一种思考上的“躺平”。与大陆一样，香港的疫情亦随时有复发的机会。正如我们反对“躺平”任由疫情传播一样，我们也期望官员们能发挥治理能力大胆创新，而非只是消极地固守于既有方法。