马克龙能否带领欧洲？

来源：香港01

作者：汤文诗

法国总统大选结果尘埃落定，马克龙顺利连任。然而，非但投票率偏低及极右候选人得票逾四成，法国、欧洲以至国际形势也可谓危机四伏，并没有多少时间可以让他沉浸在庆祝胜利的欢乐当中。

自从默克尔卸任德国总理后，国际社会普遍认为欧洲领导人当中只有马克龙一人具备足以带领欧洲自强的魅力及远见。然而，欧盟面对一系列的问题当中不少急须解决，否则随时演变成重大危机。如果马克龙想带领法国及欧洲走出困局，他现在就得即刻着手改革。

法国能带领欧洲吗？

在外交方面，欧盟最紧迫的问题是与俄罗斯的关系。俄罗斯入侵乌克兰对欧洲带来很大的安全和经济挑战，一天不解决都可能有进一步恶化的隐忧。但正如地缘政治一句老话常说，“一国无法选择其邻居”，欧洲与俄罗斯互为彼邻是不能改变的现实。因此，欧洲要达致长远和平，总得妥善处理与俄罗斯的矛盾，欧俄关系长期处于冰点并不合乎两个集团的利益。更何况今年爆发乌克兰战争，难保在马克龙五年任期内再出现另一场更严重的冲突。

而说到乌克兰问题，欧盟的另一个紧迫问题是在安全上过于依赖美国，从乌克兰冲突上足以看出欧洲安全实际上操纵在美国政策制定者手上。因此，欧盟要一定程度的重置欧美关系，改变这种依赖关系，做到军事上的独立。这方面的时间更加紧迫，因为美国2024年将举行总统大选，而一直对欧洲盟友不友善的特朗普很可能会卷土重来，当下的欧美团结便可能再受到威胁。因此在团结欧盟及实现安全和军事独立方面，马克龙只得两年多的时间，更是不易。

至于马林勒庞在这次选举中得票逾四成，亦意味了极右政客不但在2027年总统大选有机会执政，民粹偏激的政客亦可能在中短期内进占国会，左右政府施政。换言之马克龙并没有任何闲暇可以放任社会不满。

抓紧时间改革

事实上，每一个在危机中上任的政治领袖，都面对时间紧迫的挑战，即将政府换届的香港同样也没有多少时间解决内忧外患。一方面，冠病疫情一波接一波，内地疫情又再复发，距离下一波疫情可能不远。另一方面，香港的经济仍未恢复，而内地经济今年又可能面临很大压力，如果不赶快为此谋划，可能引发经济更深度衰退及更多人失业。而随着经济衰退，社会有可能将经济和民生问题转化成为政治矛盾，就如同2019年的反修例运动来自于社会的深层次一般。

以往的香港官员予人的印象总是缓不济急，未有把握时间改革社会和经济结构，致使回归近二十五载，历经五届四任特首，不单深层次问题不见缓解，甚至愈陷愈深。如无意外，李家超将在5月8日成为候任特首，我们期望他能认清形势及香港的深层次结构问题，不要再把问题“拖”给下届政府。否则，没有人能知道摆在眼前等着香港的又一次危机会是什么。