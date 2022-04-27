陈时中该辞职参选吗？

来源：中时电子报

作者：陈冠安

冠病本土案例屡创新高，在短短不到1个月内，确诊就从单日个位数来到6000多例。中央防疫指挥官陈时中预估台湾确诊总人口可能高达350万，医生出身的台北市长柯文哲更直言上看700万人。

2022年春夏这波疫情，可以说是全球大流行以来，台湾最严峻的防疫时刻。不过相较于去年造成万人确诊的5月疫情危机，使民进党支持率重挫一成，蔡英文、苏贞昌施政满意度濒临死亡交叉，这次虽然确诊数更多，但截至目前为止，却尚未发生如2021年般的政治影响。

以美丽岛电子报最新民调来看，从3到4月，不只蔡、苏的满意度仅微幅下滑，而更有63.9%的民众满意陈时中团队的防疫政策和表现。即使未来几个月确诊暴增、疫情扩散，也只有26.7%的人认为有撤换陈时中的必要。从此来看，陈似乎没有因此波疫情而受到太大影响。

同样是确诊暴增，去年遭到各方挞伐，今年却乍看稳如泰山。会有如此差异，很可能与台湾民众难以再接受清零的社会与经济代价、疫苗接种已相当普及，还有国际发展趋势有关。

不过无论原因为何，倘若陈时中的满意度并未因此波确诊暴增而重挫，那对陈、对民进党来说，除了维持防疫量能外，另一项重要的议题，其实就是陈时中在年底地方选举的角色。要辞去卫福部长参选吗？如果要选，选哪呢？

其实早在此前，陈时中就已多次出入各社团、民间组织场合，包括商界、小英之友会，被视为在为选举布局。而绿营政治人物像郑文灿，更毫不避讳地称陈在北北桃选哪儿都很强。此前媒体民调，更出现陈时中在桃园稳居第一、在台北微幅落后蒋万安的数据。

确实，挟带防疫指挥官的经历，让陈时中具有知名度与空战优势，因此有直攻直辖市首长的能力。然而在疫情降温可能需要3至6个月的情况下，陈就面临极大的考验，提早辞职参选，不只会被认为是为个人选举利益抛弃全民健康安全，倘若继任者处理失当造成疫情延烧，那更是政治核弹，直接左右选举结果；但若等待阶段性处理此波疫情才辞职参选，那可能就得面临到极大的时程压力，只有不到半年，甚至是更短的时间拼选举了。

而宏观来看，陈时中无论选择先辞还是后辞，都不可避免地要回答：“为何要辞职参选”，也就是参选正当性的问题。如果防疫能做好，在全球疫情仍有不确定性的情况下，辞职选举就有个人利益为重之嫌。这道题，很可能就是陈时中在这次选举越不过去的槛。

而从ETtoday对台北市民最新的调查来看，包括有高达59%的民众是不赞成陈时中卸下指挥官角色来参选台北市长；以及有快8成的市民担心疫情扩散；甚至在限缩时点的情境之下，有55.6%的台北市民不满意陈在“此波疫情”的防疫指挥表现。倘若陈时中辞职参选台北市长，恐怕也难以获得台北市民认同。

近期可以看到绿营正在操作国民党潜在台北市长参选人蒋万安呈现颓势的形象，但从ETtoday所呈现的市民意向来看，目前坊间民调所呈现陈时中的支持率，反倒可能因参选正当性受到质疑，影响中间选民观感，而有结构性下降的潜在隐忧。

作者为中华青年公共参与协会理事长