摩尔多瓦德左地区连番遇袭 “擦枪走火”扩大俄乌战事？

来源：香港01

作者：罗保熙

接壤乌克兰南部的东欧小国摩尔多瓦，亲俄分离地区德涅斯特河左岸（Transnistria）连日遇袭。地方当局指出，在距离乌克兰边境的12公里处，一个无线电设施发生了两次爆炸，导致两条天线无法使用。当地官员又指，位于区内首府的国家安全部大楼，日前也多次被击中，暂未知施袭方是谁。外界忧虑这使俄乌战事范围进一步扩大。

摩尔多瓦分离地区德涅斯特河左岸（下称德左）位于乌克兰与摩尔多瓦之间的狭长地区，被亲俄分离主义分子控制。 1990年9月，德左地区宣布独立，但国际社会迄今未有承认。俄罗斯并在当地永久驻军，基辅（Kyiv）方面担心俄军可能在此对乌国发动新一轮攻势。

“德左共和国”当局于26日表示，当地的广播无线电塔与军事单位遭到攻击，可能与乌克兰有关。内政部门的声明表示：“4月26日清晨，格里戈里奥波尔斯基（Grigoriopolsky）地区的马亚克村（Mayak）传出两次爆炸声，分别在早上6时40分和7时5分。”

袭击发生后，原本正在广播俄罗斯电台讯号的两个主要天线发生故障并掉落地面，并无造成人员伤亡。当局事后下令将恐袭威胁层级上调至“红灯”，并在各城镇设立检查哨，晚间所有进入城镇的车辆都必须受检。

俄罗斯塔斯社（Tass）报道，“德左共和国”领导人克拉斯诺谢利斯基（Vadim Krasnoselsky）表示：“这些攻击的痕迹导向乌克兰，我猜测发动攻击的人意图把聂斯特河沿岸卷进俄乌冲突。”

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）引述俄罗斯副外长于4月25日的发言说，俄罗斯认为德涅斯特河外地区没有危险、沿岸没有冲突升级的风险，希望和平解决当地局势。克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）则向媒体表达了对上述攻击事件的严重关切，称莫斯科正密切关注后续状况。

针对连串攻击事件，摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）认为此举意在加剧紧张情势，并谴责聂斯特河沿岸地区的“主战派系”。桑杜在紧急最高安全委员会会议后表示，她并没有打算就过去24小时内发生的袭击事情与克里姆林宫讨论。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）则反指，是俄方欲于这个地区制造不安，并入侵其他国家。

俄罗斯目前约有1500名士兵部署在摩尔多瓦的亲俄分离地区，俄罗斯中部军区副司令米尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）日前表示，俄军下阶段计划是要完全控制乌克兰南部，这将有助打通前往聂斯特河沿岸地区的通道。

在俄乌战事爆发之初，白罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）曾展示一张俄军“进攻箭头”指向摩尔多瓦的地图，让外界猜测该国也是这一次俄罗斯军事行动的目标之一。不过，乌克兰国防部指出，俄军目前约有10万兵力在乌克兰境内，精锐部队已经离开马里乌波尔并前往顿巴斯，目标是攻占顿涅茨克与扎波罗热之间的乌东地区。

欧洲贫穷国之一 与罗马尼亚同源同宗

摩尔多瓦人口约260万，国土面积与荷兰相当。该国三面毗邻乌克兰，是欧洲地区唯一没有与俄罗斯接壤的前苏联加盟国。当地经济在欧洲几乎敬陪末座，人均GDP只有不到5000美元（6907新元），仅比乌克兰、科索沃为高。上月，摩尔多瓦正式申请加入欧盟。

今天的摩尔多瓦，大部分领土属于中世纪的摩尔多瓦公国。自16世纪开始，摩尔多瓦公国沦为奥斯曼土耳其的保护国。 19世纪，比萨拉比亚地区割让给俄罗斯帝国，其余领土则参与组建罗马尼亚联合公国。 20世纪俄国革命之后，割让给俄国的比萨拉比亚首先独立，及后再并入罗马尼亚。 1940年，罗马尼亚王国割了摩尔多瓦予苏联，组建苏维埃社会主义共和国，为苏联的第15个加盟共和国。

1991年苏联解体后，摩尔多瓦宣布独立，成立今天的摩尔多瓦共和国。今天的摩尔多瓦是一个农业国，工业基础薄弱，国民经济依赖农业、酿酒业等产业。政治上，存在对反对派进行政治迫害的情况。摩尔多瓦国内也面临较严重的人口贩卖问题。

该国与邻国罗马尼亚同源同宗，自国家独立以来，国内一直有声音主张与罗马尼亚合并。但苏联乃至沙俄的历史印记在摩尔多瓦也随处可见。摩尔多瓦的官方语言虽然是罗马尼亚语，但2011年的一项调查表明，99%的摩尔多瓦人能说俄语。

在俄乌冲突爆发后，摩尔多瓦已接纳累计30万乌克兰难民，大部份难民随后去了罗马尼亚，少部份仍留在当地。这对于人口小国的摩尔多瓦来说，安置难民已是极为沉重的负担。

欲紧急入欧盟 或刺激普京？

困扰摩尔多瓦的不只是难民问题。俄乌战事爆发当日，摩尔多瓦就宣布全国进入为期60天的紧急状态，并关闭了领空。这与德左的局势相关，摩国当局目前的研判是俄军约有50%机会趁俄乌战事一并解决德左的问题。

而在乌克兰申请加入欧盟不久，摩尔多瓦也于3月3日与格鲁吉亚同时向欧盟提交了入盟申请。 2008年，格鲁吉亚和俄罗斯为了争夺南奥塞梯的控制权而爆发战争，及后，俄罗斯宣布承认南奥塞梯和阿布哈兹独立。

至今年3月11日，欧盟表示愿意对乌克兰、格鲁吉亚、摩尔多瓦入欧敞开大门。翌日，德国外长贝尔伯克还访问了摩尔多瓦，又宣布从摩尔多瓦向外国转移乌克兰难民的计划。

西方将俄罗斯对乌克兰军事行动视为侵略，但在俄罗斯看来，这是国家面临安全威胁和作为地区大国在其战略缓冲区被抵近侵入时的防御性绝地反击。摩尔多瓦在这方面与乌克兰的情况有相似之处：亲俄分离地区、俄罗斯指控区内俄裔受压迫。尽管摩尔多瓦寻求加入欧盟，但始终维持中立，在军事上无意挑战俄罗斯。俄罗斯到底只会把德左地区当为对乌克兰攻势的跳板，还是如西方所说，俄罗斯真有进一步扩大战事之意，甚至如乌克兰所言将入侵摩尔多瓦？这还有待观察，目前唯一担心的是区内持份者众多，袭击四起，不排除有擦枪走火的可能。