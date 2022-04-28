台美关系“坚若磐石” 非白吃午餐

来源：联合报

作者：张加、侯俐安、林政忠

美国重量级联邦参议员格雷厄姆要求台湾采购波音787，引发台政府应否“照单全收”的问题。美国国会议员、州长访台时，经常力推该州产品，以政促商，出发点是为促进地方经济与就业机会，自然符合美国利益；重点在于，面对美国友人的期许，台湾的回应能否也符合自身利益。

美议员、州长、前官员访问台湾，除了谈论安全议题，强化经贸关系也是重要一环。前国务卿蓬佩奥也曾表达，经济连结性有助提升台美地缘政治战略关系。但从近年含莱克多巴胺美牛、美猪开放，再到国防改革、后备军力，以及能源、半导体供应链等，蔡政府大肆宣传台美关系“坚若磐石”之际，也在在印证“天下没有白吃的午餐”。

格雷厄姆访台会晤蔡总统时，把握机会公开表达希望台湾购买波音客机，并不令人意外，关键在于华航是否需要波音787。

华航虽然有来自航发会与国发会的官股，本质上仍是一家民营公司，经营团队首要追求的是公司最大利益，才能对股东交代。飞机的采购涉及整个公司后勤维护的能量调整、航点布局的规划，以及航务运作的种种考量，如何让旗下机队配置最佳化，仍需由专业技术团队审慎评估为宜。但有了美国议员与府院“期待”，华航能否只问专业、不见政治？

美国议员来访对台表达支持，也大方谈及商业往来，反倒是蔡政府有意淡化友人的商业目的。只是，格雷厄姆在总统面前讲、记者会也讲，回到美国发新闻稿还提出数量与金额等详情，短期内如此密集向台湾方面喊话，高层实在很难假装没听见。

有趣的是，总统府网站提供的英文逐字稿记录格雷厄姆所说，“我们希望您购买（波音）787（在南卡罗来纳州制造）。」但网页换成中文新闻稿后，格雷厄姆有关波音客机的发言就消失了，只剩格雷厄姆发言展现对台支持，强调台湾对美国的重要性，以及希望能进一步强化两国经贸关系。

总统府新闻稿中文、英文不一样，形成“一个格雷厄姆，各自表述”。蔡政府借由美国访团宣传台美关系，“大外宣”目的达成后，还是得付出一定代价。