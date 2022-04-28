乌克兰教台湾：认清现实别依赖他人

来源：Yahoo论坛

作者：翁履中

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）本周访问俄罗斯和乌克兰，透过亲自与两国领导人会面，希望可以促成停火。不过交战双方都没有做出妥协的打算，俄罗斯认为自己胜利在望，可是乌克兰也对胜利有把握，甚至认为联合国没给乌克兰带来必要的协助，对联合国没有信心。

外交场合上，国家之间的角力每天都有新的变化，可是对于在乌克兰战火洗礼中的民众来说，政治人物说了太多，做的太少。两个多月过去，乌克兰人不仅还没等到不用再躲炮弹的日子，也看清了国际的现实。西方国家可以给的支持，无论有多少，所有真实的战争挑战，都只有自己承担。乌克兰用生命财产在诠释国际现实，在需要团结的不确定时刻，远在亚洲的台湾，其实对俄乌冲突感触非常强烈。不过，从民调的反应，可以看出台湾对如何看待盟国的援助，其实还没有共识。

根据台湾民意基金会在今（2022）年3月分所做的民调，俄乌冲突发生之后，台湾民众对于两岸发生军事冲突的时候，美国是否会出兵协防台湾的信心，出现了很大的变化。去年10月，有高达65%的台湾民众，选择相信美国将会派兵协助台湾。可是，看到美方坚持不出兵援助乌克兰，即使可以理解拜登总统是为了避免更大的冲突造成世界损失惨重，但是打从心底却也都反思，美国利益或许真的放在盟友之前。

即使政治人物不断强调乌克兰对于美国的重要性，远远不如台湾。但是，再乐观看待国际局势的台湾民众，也不可能一边看着新闻画面中乌克兰靠自己守护家园的残酷战争现场，一边完全不担心盟友不会为了台湾而战。信任美国会来协防台湾的比例接近腰斩，当然不是台湾民众被认知作战影响，一夕之间都成了疑美派这么简单。相反的，正是因为战争的残酷，让大家开始看见国际现实。

不过，就在台湾人民对美国协防的信心下滑之际，民调数据却也显示，民众对于日本会不会出兵台湾，此时产生了更高的期待。有43%的台湾民众认为，日本政治人物喊出“台湾有事，就是日本有事”的论述，代表着日本对于台湾安全绝对不会袖手旁观，而会更积极出兵。

无奈的是，相信日本会协防台湾的信心升高，一方面反映出台湾民众对于如何守护家园没有信心，所以会寄希望在实力比台湾强的盟国身上；另一方面，也反映出台湾民众普遍对国际政治的现况认知有限。相较于相信美国会出兵协防台湾的可能性，至少有台湾关系法作为模糊的法律依据；认为日本会派出自卫队协防台湾，则纯粹是因为相信台日关系友好所产生的推论，期待日本为台湾提供军事保护，恐怕在日本国内都还得先经过一番争论才会有结果。然而，不论是希望美国出手，还是希望日本相挺，真的要守护台湾，恐怕要先摆脱想要依靠他国的心态。

对台湾来说，俄乌冲突是一堂再真实不过的课程，从冲突发生之前，双方如何从友好走向决裂；冲突发生之后，乌克兰又是如何自立自强，在境内摆脱歧见，全力抗敌，并且朝向世界争取支持。这堂课台湾可以学着模仿，也可以学着避免走向军事冲突。

从台湾民意反应看来，如果没有跟乌克兰一样自立自强的奋战决心和准备，那就千万不能自欺欺人地觉得台湾已经准备好了。政治人物或许以为可以利用带动情绪对抗，来为自己守护政治利益，可是真心希望台湾更好，就需要更冷静地面对两岸紧张局势，因为一旦没有和平，谁在选举中是赢家还有意义吗？