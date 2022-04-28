马斯克收购推特，是福是祸？

来源：环球时报

作者：鲁传颖

当地时间25日，马斯克以440亿美元（608亿新元）交易价格与推特公司董事会达成协议，如果得到监管机构的批准，该交易预计将于2022年完成，交易完成后，推特将成为一家私人控股公司。

4月初，推特公司宣布，马斯克将成为推特董事会成员，仅仅过了五天，推特方面又宣布马斯克决定不再加入推特董事会。之后马斯克向推特发起收购，提出购买其100%的股票并将其私有化，他认为推特需要“转型”。

马斯克之所以对推特如此感兴趣，与其个人对社交媒体的重视有直接关系。他不仅是推特的活跃用户，拥有8000万粉丝，还经常在推特上就热点问题发表意见，是名副其实的大V。

这一收购行为在美国国内引起很大争议，有人认为推特现有的内容审查机制存在算法不透明的问题，马斯克收购后的推特将会有更多的言论自由。也有人认为，马斯克收购推特后，将会随心所欲地开展内容审查，可能带来更多问题。根据媒体透露，马斯克希望未来对推特进行实质性改革，比如添加推文编辑功能，要让算法透明，打击机器人水军，让更多的真实用户回归推特等。

当然，如此金额巨大的一笔交易不可能仅仅基于马斯克的个人喜好，或者对平台治理规则的不满，其背后至少有从商业和科技角度考量的长远目的。

从商业版图来说，推特拥有13亿注册用户和3亿多月活跃账号，用户遍布全球。现在马斯克旗下的星链和特斯拉分别在布局未来的卫星互联网和无人驾驶汽车领域。如果推特庞大的用户群体可以转化为新用户，无疑拓宽了马斯克另外两大产业的发展前景。

从科技角度来说，巨大的商业体系背后离不开一个有竞争力的数字科技生态的支撑。推特所掌握的海量用户数据是马斯克构建其数字科技帝国最重要的一环。特斯拉已经在收集全球的地理位置和道路信息，星链正在成为全球网络用户的接口，将拥有基础互联网的地位，如果再加上推特10几亿用户在社交媒体平台上产生的海量数据，马斯克未来的数字科技帝国已然成型，而且将有可能超越谷歌、微软、亚马逊等科技巨头，成为全球最具竞争力的数字企业。

但也要注意到，推特毫无疑问是一个烫手山芋。一直以来，推特由于具有很大的政治动员力始终处于诸多政治、安全问题的中心。从美国前总统特朗普的推特治国，到他下台后账号被封禁，美国舆论经历了一次巨大撕裂。此外，在近期的俄乌冲突中，推特也成为了舆论战和信息战的主要场所，各国对于推特上的内容审核机制存在很大不满。美媒将推特形容为“一个在世界上举足轻重的工具”。

因此可以预期，未来马斯克的科技帝国将会在全球数字地缘空间冲突中处于中心位置，越来越多的国际政治和国际安全问题会与其牵扯上关系。甚至在很多情况下，其本身就是风险的来源。在这种情况下，马斯克毅然出手收购推特，究竟是福是祸还很难说。

对于各国政府而言，马斯克收购推特后，未来科技帝国与主权国家在数字空间的争夺会更加激烈。近年来，数字技术的发展给传统主权观念带来了巨大冲击。各国政府纷纷用包括经济和国家安全的手段来治理和应对数字科技的发展。

马斯克构建的科技帝国所拥有的实力是否会改变主权国家与数字科技企业之间博弈的天平还有待观察。对于很多中小国家而言，对抗科技帝国的应用和产品是不现实的。对于科技大国而言，也将面临艰难的选择：选择拒绝则意味着放弃最前沿的技术，也将会带来经济损失；选择接受，就需要做好准备，探索出一条平衡好国家安全与数字科技之间的路。

马斯克所构建的科技帝国是代表了人类未来发展的方向，还是会加速数字地缘政治的冲突？笔者认为，或许是福祸相倚，兼而有之。