美国要台湾别再马克龙，殊不知多数都是赖清德

来源：风传媒

作者：龚邦华

不管台湾自己认不认为是乌克兰，但是显然美方是这么认定。参谋总长联席会议主席米利在国会的发言就是佐证，当被问到如何帮助台湾，他的回答是台湾最好的防御是由台湾人来完成，美国会帮助台湾，就像帮助乌克兰一样。他以为说了这句话台湾会得到激励，但是事实上却是相反，多数台湾人听了恐怕脚软。

在俄罗斯侵略乌克兰后，美国一再透过不同的方式要台湾了解先自助才会人助。希望台湾拿出可以对抗中国大陆武力攻台实质做法，不要再马克龙（马克龙一再与普京交涉没有结果因此被讥为光说不练）。然后对台军售显得比台湾还要积极，另外一再施压希望台湾改成征兵制，才能应付实战。

事实上美国要把台湾武装化的迫切以及焦虑感，有很多成分是来自于自身的误判。俄乌之战让美国开始检讨过去对俄采取绥靖政策的错误，以及对于乌克兰作战能力的低估。美国意识到俄乌的剧本可能发生在中国大陆与台湾，因此开始积极调整。但是美国可以看错俄罗斯，看错中国大陆，看错乌克兰，难道就不会看错台湾？

美国对外的世界观犯了两个基本的错误。一个是来自于资本主义一切以钱为导向的思考方式，另一个是西部牛仔那种活在现在而不重视历史的特质。如果美国真正了解台湾的历史，台湾人的价值，那么就该知道，台湾的情况或许类似乌克兰，但是台湾人可不是乌克兰人。

台湾的历史也是一部一再被外来势力侵略的血泪史，但是台湾人不是骨子里反对被统治与殖民，而是要看如何被统治与殖民。台湾有全世界极为少数并且相当严重的斯德哥尔摩症。只要被善待，台湾人不但不太会反抗，甚至相当温驯。也因此对于被日本殖民这一点，许多台湾人甘之如饴，现在如果美国要把台湾收为附属领地，很多台湾人或许也会毫不犹豫欣喜若狂。

另外台湾人缺乏理想主义的色彩，很容易与现实妥协。赖清德那句我是务实的台独工作者，最能说明多数的台湾人是哪一种人。这句话翻成英文会很可笑。因为务实与独立是两个互相冲突的概念，一旦翻成英文根本说不通。全世界为了争取独立的运动没有一个是务实的，而是理想的，是流血的。但是很多台湾人听了赖清德这句话却超有感。透露出许多台湾人嘴上的勇猛内心怯弱的本质。

也正因为如此，主张台独的从来不用真正台独，只要不断马克龙就好，选票自然来。这种理想与务实兼具的矛盾也反映在民调上。理想上愿意为台湾上战场和实际上愿意去当兵的呈现反差。台湾有没有不怕上战场的人？当然有。但是这些真正不怕打仗的少数，如果政治不正确，人气绝对比不上那些高唱爱台湾但是不愿流血的多数。这才是台湾的实相。

天真的美国人恐怕以为台湾人看俄乌之战，会热血沸腾地想要如以色列般全台皆兵，男女都服役。殊不知台湾人的复仇也就是所谓的转型正义已经达成了，“仇中”只是拿来巩固执政做做样子而已。多数台湾人从来就没有革命的血液，但却有被外来（不管是东洋还是西洋）奴役的本性。

台湾的处境的确有如乌克兰，但是台湾人从来不是战斗民族。美国错估了普京，错估了中国大陆，错估了乌克兰，但是到头来可能最看走眼的，恐怕会是台湾。