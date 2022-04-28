印太经济架构，想得美却限制重重

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

由拜登总统亲自参与，在4月11日跟印度总理莫迪所召开的视讯会谈，双方就“印太经济架构（India Pacific Economic Framework，IPEF）”的著墨，并不如事前外界的预期；由白宫新闻室发出的说明，甚至只字未提。不过，美国商务部高层和职司贸易事项官员，仍在日本产经新闻的不具名采访上，透露美国最快于5月分就正式启动。

诚然，印太经济架构可说是拜登印太战略的运转核心，一度更被视为美国放弃回归到CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）后，在亚太地区重振其经济领导地位的一招好棋。毕竟，中国大陆在过去十多年间，透过贸易投资、华侨网络、一带一路以及亚投行等方式的持续经营，不但成为多数国家的首要贸易伙伴和资金来源，经济影响力也显著增加。因此，拜登的印太经济架构究竟会有何不同？各国无不充满期待，但却仍得要谨慎观察。

坊间谈论和在乎的，自然是台湾有否受邀加入？至于哪些国家最可能参加呢？而IPEF的具体涵盖内容，又有哪些？更何况现下胶着持续的乌克兰战争，已然造成亚太四强 — 美国、日本、澳洲与印度的“四方安全对话”（Quad），在对抗俄国上的不同立场，对后续IPEF的推动，又将产生何种影响呢？

这些问题都很值得深入探究。因为“经济即外交、外交即经济”，就是美国立国以来的全球战略与布局结盟的指导。在一方面言，贸易拓展与经济实力的拉抬，互为帮衬；另一方面，真能不战而屈人之兵的外交折冲，不仅威吓的本事要靠经济的支持，能诱之以利的钓饵，也得要有人买单付帐的。

首先，印太经济架构，正是在世贸组织（WTO）之外的新近发展，从前总统特朗普任内迄今，WTO时时被美国朝野与府院所恶言指控。纯就外交对口与盟邦利益的交换，美国政府希望建构出的IPEF，就是重塑政策指导与经济关联。

换言之，在外交交涉过程当中让东亚区域有更紧密的联合，好同时达成在各自的内政需要与全球影响力上，如何将经贸活动重作规范后的实力发挥，同步强化到能产生在战略层次的积极运用。至于过往运作顺遂WTO机制，其所仰赖的最惠国原则、内外一体的国民待遇原则和经贸争议的处理程序，则势必被限缩使用和排除其部分功能。

其次，经济即外交，走经济外交路线正是台、美断交之后的政策；而现下推动的IPEF，则着重在外交即经济；其对口部门与交涉平台，自然不是WTO的传统建制。何况台、美之间，就连自贸协议（FTA）或投资贸易协定的签署，都还没个谱，实在很难奢望美方会在外交层级将台湾纳入印太经济架构里。

再则，包括菲律宾、马来西亚和印度，对于一整个印太经济架构的发展，相对保留；当然，日本与韩国，则争相积极表态和主动成立事务小组。只是打从拜登总统在去年10月提出IPEF迄今，其可能的运作机制与配合的经贸手段，仍然很空洞。

歧异的发生关键就在于，美国以外交结盟和军事实力的统整，希望让其他国家在经济去向与政策作配合；但美方并未确保这些国家的利益与冲击影响的排除。

最后，针对印太经济架构所常被提起，是否是美方对中方要达到经济围堵的表示？美国的确希望其外交实力和军事布陈，得以产生威吓或者遏制作用；进一步在区域经济的统理上，让某些国家甘愿追从。

美国的目的追求，就在确保国际政经局势里，有在每个面向所对应到的主控权；而以经济关系去展开软硬兼施，影响力的杠杆操作也很清楚。但若是要达到所谓的冷战封锁或是全面围堵，则未免言过其实、想太多。