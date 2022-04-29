德国对乌提供重型武器 国防政策转向不做“欧洲病夫”？

来源：香港01

作者：毛咏琪

随着俄罗斯对乌克兰的军事行动进入新阶段，聚焦乌克兰东部及南岸地区的战火加剧。美国高级官员透露，40个国家代表周二在美军驻德国拉姆施泰因空军基地召开紧急会议，商讨对基辅扩加武器援助。而德国在会上更宣布“开绿灯”，准备向乌克兰政府提供部分重型武器，成为德国打破历史禁忌的新一页。

德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）周二（26日）在军援乌克兰的会议上宣布，德国将授权向乌克兰交付“猎豹”（Guepard）防空坦克。法新法引述德国政府消息人士指，柏林提供的50辆防空坦克并不来自德国军方，而是来自KMW军火集团库存，而由于该批坦克10年前已经退役，需要进行技术更新再送到乌克兰。上周，德国还宣布向斯洛文尼亚提供坦克，以便后者向乌克兰转让出苏制坦克。

此举将标志着，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）政府在德国军事政策上的另一次大转变。此前，朔尔茨拒绝向乌克兰提供重型或进攻型武器，在上周才表示“这可能引发与俄罗斯的核战”，因此北约应避免与俄罗斯直接抗衡。但基于俄罗斯在顿巴斯展开新一轮激烈战斗，德国面临其他西方盟友有关对乌援助的压力加大。

周四（28日），德国联邦议院更以586票赞成、100票反对、七票弃权通过对乌克兰问题议案，正式批准“继续向乌克兰提供武器，在可能的情况下加快交付，并将交付范围扩大到包括重型武器”。

基于二战的历史包袱，德国一直限制了向冲突地区运输武器，但在乌克兰战事开始以来已开始抛弃这个数十年的枷锁。 1月时，德国因只提供5000顶防护头盔而备受批评，更遭基辅巿长克利奇科（Vitali Klitschko）直嘲“笑话”；到2月底俄罗斯入侵乌克兰仅两天后，短短数月间柏林已作出明显的外交转向，宣布向乌克兰派送1000枚反坦克导弹500枚毒刺导弹。但当时德政府仍没有批准国内军工产业对乌提供具攻击性重型武器，包括坦克及“貂”步兵战车（Marder）。

有学者认为，德国政府这次转向意义重大。“德国只会在一个情况下作出如此转变——就是压倒性的压力 。”基尔大学安全政策研究所非常驻研究员Marcel Dirsus表示，在经历过万般不情愿下，德国在拉姆施泰因基地的宣言是一个“强烈信号”。

迫不得已的加码援助

作风谨慎的朔尔茨面临的压力不仅来自反对派及国内民意，也是来自三党执政联盟的盟友。自民党的议会国防委员席齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）于上周六的投票赞成向乌克兰提供重型武器，包括由国防部作出“迅速军援”。她说：“他（朔尔茨）需要牵头，最大的问题是我派送的武器不够。”另一联盟政党绿党也主张对乌提供重型武器，绿党籍外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）甚至促请西方做更多，不畏言把矛头指向总理朔尔茨：“现在不是找借口的时候；现在是发挥创造力和实用主义的时候。”

甚至连朔尔茨所属的社民党，大部分成员都促请朔尔茨改变立场，加码军援。欧洲分析中心分析员Oxana Schmies撰文指，“在了解了（俄罗斯）无数针对平民的罪行及种族灭绝性质之后，很明显，德国仍然以不情愿、犹豫和倒退的旧混合方式行事。”她认为，尽管朔尔茨政府在周二的宣布算是“踏出良好的一步”，但政府只批准提供防御性军事备而非进攻性重型武器，显示柏林“过度谨慎”的作风挥之不去。

事实上，德国在二战后的军工产业发展可谓全面停止，相关企业悉数转型成民用工业巨头。加上有着北约的保护伞，德国的军事库存本身就很低，北约成员国须每年以GDP的 2%作国防开支，尽管德国近年已在上调军事预算，但相关占比仍维持低于1.5%（直至俄罗斯入侵乌克兰，朔尔茨才宣布挺向2%的目标）。过去数十年全力拼经济的德国，军事库藏里并没什么可以供给乌克兰，“战机飞不起”在国内早是家喻户晓的冷笑话。因此柏林政府只能让基辅从德国工业部门订购武器，再由德国政府埋单，相关资金目前已增至21亿美元（29亿新元）。与此同时，军火行业的制造商已经申请了各种德国制造的重型武器系统的出口许可证，预期德国政府军援乌克兰的行动意愿会增加。

在德国民间意见分成两派：一方主张和平，反对提供武器，另一方主张制止普京侵乌，向乌方提供重型武器。4月由Forsa进行的民调显示，51%受访者支持对乌克兰提供重型武器，反对者只有37%。而在早一个月的另一民调，支持国防开支提升至GDP 2%的受访者多达69%。

英美法军援升级 派送更多重型武器

随着战事转向乌克兰东部，美国与欧洲的武器援助升级，终极目标也不再只是防卫城巿，而是击败俄军，损耗俄罗斯的实力。美国智库CNA的俄罗斯项目研究员Michael Kofman：“单靠反坦克导弹并不能解决问题。”他估计乌克兰需要数百辆装甲车、坦克，以及大量弹药。

美国至今已更向乌克兰输出高达34亿美元的武器，包括装甲车、米格-17直升机、直升机、榴弹炮及“凤凰魂”自杀式无人机。其中，美国在开战早期已向乌克兰提供易于使用的肩扛式导弹系统，包括多套“毒刺”（Stingers）高射炮及反坦克导弹“标枪”（Javelins）。有军事分析认为，这些小型发射器对战事产生了决定性影响，成功阻碍俄军于首都基辅的攻势。

而且，由于乌军已呈战斗力，有欧洲国防官员向传媒透露现时愿意派送的武器数量及类型也有改变，乌军争取了时间训练使用西方制造的装备。法国已宣布向乌克兰派送射程为40公里的“凯撒”（Caesar）自走炮，英国则提供“星光”（Starstreak）防空导弹，以及120辆“獒犬”（Mastiffs）重型装甲运兵车。

德国受多方压力下，既受民意催促及道德压力，也被盟友挟着走，也许是重整国防及安全政策的最大契机，扭转数十年的积弱。然而在西方武器加码之下，似乎这场战事的恶斗将会持续更久，和谈更见无望，如果接下来几周没有重大突破，这场战争恐怕变成更长久的消耗战，拖长数月甚至数年，对当地及环球经济的祸害更深、更难以弥补。