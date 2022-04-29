日央行放任日圆贬值 恐掀亚洲货币战

香港《星岛日报》社论

日圆汇价跌跌不休，每百日圆兑港元昨天跌穿六算（即100日圆兑6港元）关口，让不少钟爱日本游的港人有换购日圆冲动，以备未来游日之用，但市民毋须急于兑换，因在环球加息热潮下，日本央行却继续加大宽松货币政策力度，旨在刺激出口，冀带动经济复苏，但此举只会增加日圆贬值压力，还可能掀起亚洲货币贬值潮序幕，使汇市变得更波动。

日圆兑美元跌穿130关口，创20年来新低，皆因日央行议息后维持宽松币策之余，更宣布每个交易日都会以0.25厘的孳息率无限量购买10年期日债，借此压低日圆债息。此举触发市场抛售日圆，推高美汇至130.6水平，进而使非美元货币全面下跌，人民币兑美元的在岸价和离岸价均跌穿6.6水平，再创一年半新低。

或重蹈储局低估通胀覆辙

在环球央行准备收水并实施紧缩币策之际，日央行却反其道而行，皆因日本仍未从1990年泡沫经济爆破后的不景气中走出来，即使在10年前推出量宽，不断印银纸和扩大政府开支来谷增长，但效果并不理想。美国正面对40年来最严重通胀，储局已放风下周议息时将会加息至少半厘，但日本却没条件加息，若跟加可能使景气雪上加霜，企业和民众减少投资和消费意欲，日本政府将无法承受，所以唯有豁出去扩大量宽，透过贬值刺激出口来救经济。

日央行坚持放水，觉得日本跟美欧经济环境不同，并未受到高通胀威胁，预估今年通胀为1.9%。日本自泡沫经济爆破后一直陷入通缩，即使过去七个月通胀出现反弹，3月份消费者物价指数（CPI）为0.8%，但仍处于低水平，即使有输入通胀威胁，相信只是暂时性，带动工资上升的可能性不大，过去30年，物价始终涨不起，使得日本打工仔实质工资增幅仅3%，远低于美国的47%。

此外，日本政府期望日圆大幅贬值，使其他货币变相升值，不但使日本货品变得较便宜，增加出口竞争力，同时也会吸引更多外国游客在疫缓后涌往日本消费，都有助刺激经济。

不过，日央行未免太乐观，因这次通胀是环球性，俄乌战争及对俄罗斯制裁措施，推升能源、粮食和原材料价格，但战争正打得如火如荼，何时结束仍是未知之数，意味这些商品价格易升难跌。对日本人来说，能源和粮食主要仰赖进口，输入性通胀是在所难免，若战争持续下去，通胀可能不是暂时性。一旦日央行错估形势，通胀如脱缰野马飙升，可能引发滞胀。

进口成本飙抵销出口增长

至于贬值可刺激出口却未必属实，日圆在2012年底至2014年间曾经历一段长时间贬值，但日本商品出口量反而下跌0.6%，因进口成本大幅推高了日本出口商的总成本，以致日圆汇率变化并没有完全传递到以外汇计价的出口价格上，意味即使日圆贬值一成，也不会导致出口价格下降一成。UNIQLO迅销公司社长柳井正说，这一次日圆贬值完全没有好处，因成衣原料和物流成本急升，部分商品将会加价。

日圆跌穿130重要关口，日央行没有出手干预，让市场忧虑当局默许和放任日圆大幅贬值，导致人民币兑美元汇价应声跌穿6.6。若日圆汇价持续下跌，日本商品变得更具竞争力，将逼使其他出口导向的东南亚国家纷纷以贬值来应对，恐怕让贬值潮蔓延至整个亚洲区，情况可能比1997年亚洲金融风暴还要复杂和严重。

日央行放任日圆贬值的如意算盘能否打得响，会否重蹈储局去年低估通胀风险的覆辙，甚至使亚洲汇市变得更震荡，箇中充满不确定性，大家只能走着瞧。