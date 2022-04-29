推销波音：果然没有免费的友好访问团

联合报社论

美国参议员格雷厄姆率领的六人访问团4月中赴台，台湾政府热烈欢迎。葛理汉一行固然宣示了对台湾的支持；但也施压蔡政府，要求采购24架波音787客机。由于这批飞机总价高达2300多亿元（新台币，下同，107亿新元），而华航机队目前使用的是欧系的空中客车，对波音持保留态度，无意埋单。格雷厄姆近日再度公开放话，希望蔡政府尽快拍板，在数周内宣布这项采购案。

格雷厄姆出身南卡罗莱纳州，又是共和党资深参议员，访问团由他挂名领军，显示了他的分量。格雷厄姆15日会见蔡总统时，当即提出希望台湾购买波音787的建议，因为该机是在南卡制造；另一名俄亥俄州参议员波特曼则补充，787的引擎是在俄州制造的。从这样的对话，该访问团强力推销波音梦幻客机的用意十分明显；事实上，两年多前长荣航空即曾在此交机。美国议员为了选举，强力推销选区产品，并不少见，值得玩味的是，总统府网站在英文逐字稿中记录了此事，在中文新闻稿却被略去；可见，府方是以“内外有别”的手法刻意对台湾民众隐瞒这项事实。

更夸张的是，国安局长陈明通竟把媒体报道此一攸关公共政策及人民纳税钱的新闻，说成中国大陆的“认知作战”，扣上一顶红帽子，既不民主，也不进步，让人瞠目结舌。

总统府昨天就波音采购新闻提出说明，称“（美国）国会议员关心自己国家的产业，为自己国家的产业发声，是民主国家常态”；就像台湾首长、民代出访，也都会介绍台湾产品一样，因此不能说对方“强销”波音。此话听似有理，但其实只对了一半。事实上，仅就美台关系而论，强迫推销的一方永远是美方，被迫采购的永远是台湾，人们何时看到这样的贸易外交互动模式稍稍改变过？从来没有！

由于格雷厄姆近日发布新闻稿再提此事，希望台湾未来几周正式宣布这项采购案，才使事情又浮出台面。华航是泛官股过半的公司，连自己的名称、徽志都没有自主权，必须听从官员的指挥行事；它对这次涉及2000多亿元的庞大采购案尽管有满腹不愿意，但它有能力抗拒吗？就像那么多民众强力抗拒美国莱猪进口，蔡政府都有本事将它在公投案的枪口下挡住；区区一个华航，抵挡得了政府向美国示好的压力吗？

值得注意的是，在格雷厄姆一行访台后数日，蔡英文总统即指派行政院政务委员邓振中率“精英企业团”访美，出席六月下旬在马里兰州举行的“选择美国”（Select USA）投资高峰会议。届时，将有半导体、供应链、电动车等业者随同赴美寻求投资或合作机会。据称，蔡政府正力拼组成“最大团”，向美国示好。与此同时，政府也正积极推动“新东向”战略，由经济部、侨委会及驻外单位推促民间打头阵，希望对准“美国再工业化”及新基础建设的商机，形成美台策略性产业供应链。

“使台湾成为美国再工业化的最好伙伴”，这样的口号固然动听，却充满了一厢情愿的遐想。美国制造业的衰落，主要是其企业长项在研发与行销，跨国公司不断将生产移往海外，造成本土工业的空巢化。台积电创办人张忠谋近日直言，在美国生产晶片成本比在台湾高出五成，毫无竞争优势。张忠谋的直言无隐，对于政府正一头热的“新东向”战略，恐怕是当头一盆冷水。

对台湾民众而言，不想吃美国莱猪，至少还能拒绝购买。但对华航而言，不想采购的波音客机，有没有说“不”的权利呢？当一波波的美国议员访问团赴台，乍看之下，美台关系似乎上升到前所未见的友好境地；但打开这张“24架波音787”的售货单，高达2000多亿元的代价，难道竟是全民要付的“欢迎费”？