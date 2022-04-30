来源：台湾中时新闻网

民进党上台后，台湾政坛不断上演“阿共仔的阴谋”，尤其近年“阿共仔”的阴谋实在太多，逼得不得不换个词，叫“认知作战”。这模式真好用，只要把反对言论说成“认知作战”，既能起到寒蝉效应，又可团结“抗中”，民众不听话还可用《国安法》伺候，真是一本万利。

美国国会参议员葛瑞姆等人4月中访台，传出葛瑞姆当面对台湾总统蔡英文促销24架波音787客机。对此，台国安局长陈明通在立法院备询时说，中共也买不少波音飞机，“商业的东西不需要这样连结，但严重怀疑是某方面在搞认知作战，国安局每天都在对抗对岸释出的认知作战。”

陈明通说的“某方面”自是指媒体背后受对岸“认知作战”操弄，在他口中媒体正是“在地协力者”。好笑的是，美国会议员返美后发出新闻稿，自提24架波音案给业者交代，顺便打脸台湾的国安局长。

事实上，认知作战是国家综合战力的一环，没有一个国家不戮力发展，美、中亦不例外。1990年冷战后美国大力鼓吹“中国威胁论”，在全球、尤其第三世界国家软硬兼施推展美式民主，便是一例；北京在全球设孔子学院，也是相同目的。问题在于全球大约只有台湾，把认知作战当做对付反对党的武器。

类似事例不可胜数。2018年关西机场事件导致外交官之死，法院认证，绿营网军杨蕙如是幕后主要策划；去年5月疫情大爆发，网军写手林玮丰一边匿名“自导自演”，在PTT抹黑疾管署，一边却在脸书发文要求“查办”PTT，指“亲中人士打认知作战”，事后被揪出，还说是“自以为有趣的反串”，而其妻还在民进党网路社群中心任职。

为统治利益制造虚拟敌人，是失格且失能；透过自家网军经营认知作战，更是无耻作为。国安局长没面子事小，但台湾的里子都赔掉，事情却很大条。