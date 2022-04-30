拜登亚洲行的“经济抗中牌”

来源：台湾中时新闻网

美国总统拜登5月20日至24日将展开任内首次亚洲之行，首站与韩国新任总统尹锡悦会晤，随后将赴日本会见首相岸田文雄，并在东京与“四方安全对话”（Quad）另两个成员澳洲、印度领导人会面。不难预判，拜登此访并不会在政治、军事层面释出新讯号，就“印太经济架构”寻求共识才是重点。

之所以说拜登亚洲之行重点不在政治、军事，主要是因为透过民主党政府上台1年来的外交穿梭，无论是美日韩，还是美日印澳，均在区域战略层面形成了基本共识，那就是采取一致性、协调性措施，共同因应中国大陆崛起以及挑战国际和区域秩序的行为。简言之，“政治抗中”和“军事遏中”已经成为美国印太伙伴的首要共识及核心战略，而上述倾向随着“亲美远中”色彩鲜明的尹锡悦赢得韩国总统选举，而更加明朗。

白宫发言人莎琪近日表示，拜登下月前往亚洲出席四方会谈时，将重申美国基于《台湾关系法》的对台政策不变。从白宫表态可以初步预判，届时“维护台海和平稳定”的表述，将很大机率出现美韩、美日以及四方领袖会谈的声明之中。

除此之外，南中国海自由航行、北京扩张性对外作为（如与所罗门群岛安全合作）以及大陆内部人权问题，都很有可能被端上拜登亚洲行的台面。过去，由于亚太国家在美中之间反复权衡，上述议题很难在美方主导的双边、多边外交场合提出，但正因为近年来区域情势的变化，再加上美方的全力协调，几乎不会再有异议。

因此，拜登此行的重点任务，将是在印太巩固“政治抗中”的成果基础上，进一步打出“经济抗中牌”，在中国周边布下“印太经济架构”的绵密大网。美方之所以急于推动“印太经济架构”并信心满满，主要有两个层面的原因：首先是该倡议已经获得印太区域盟友、重要友邦的正面回应，除了日本早已表态支持外，尹锡悦有意改变原有韩国对中国的经济依赖，倾向美方主导的“印太经济架构”也在情理之中。

另一个原因是俄乌战争背景下，拜登政府若想在印太建立“抗中统一战线”，以“反俄挺乌”为名并非有效策略，相比之下“印太经济架构”较能顾及印度、东协（亚细安）的感受，避免因对俄罗斯的态度不同而产生尴尬。很明显，美方以俄乌战争成功游说了欧陆各国增加对北京的警惕，但相同理由若放诸印太，固然可以赢得日、韩认同与响应，却很可能在印度、东协踢到铁板。因此，若“印太经济架构”同时得到印度、东协认可，美国就有望找到RCEP、CPTPP以外制衡中国经济的替代方案。

拜登的亚洲首秀或定调为“印太经济架构”的开幕之旅。但正所谓“一个巴掌拍不响”，区域国家的战略选择根本上还要基于对中美经贸连结的理性评估。在疫情延烧之下，最新北京政治局会议提出要“积极回应外资企业来华营商便利等诉求，稳住外贸外资基本盘”，想必是从内部政策层面对拜登“经济抗中牌”的回应。

作者：苏泳霖，台湾智库研究员