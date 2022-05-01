疫情燎原 台经济面临保4压力

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

近来，台湾疫情突然快速升温，不但每日确诊人数破万，疫情指挥中心也将居家隔离天数大幅减少为隔离三天，再自主管理四天的“3+4”。此种大幅放松隔离条件的基本精神，就是最近政府一直宣导的“与病毒共存”概念。同时，过去二年多以来，经济尤其是以内需为主的服务业受到的冲击最大，因此，政府希望在疫情可以控制的情况下，民众仍然愿意出来消费，让服务业可以维持下去，在疫情和病毒之间可以取得一个平衡。

基本上，我们认为政府“与病毒共存”的政策方向并没有错，但是ㄧ旦疫情起来，民众一定会减少外出与消费，对于相关产业的冲击相当大，包括餐饮、旅游和会展表演等产业。二年多来，疫情控制得不错，现在在“与病毒共存”的政策下，案例数即将快速成长。依陈时中部长的说法，台湾可能会有350万人染疫，大约是总人口的15%；如果以美国或韩国的比例来估算，台湾的染疫人数可能会更高。如果再依指挥中心估计每天最高峰可能会达到5万人计算，这波疫情至少要持续到80天，大约三个月。

在这么多人染疫期间，每天都会有很多人被隔离，不能出来；更麻烦的是，虽然政府说不会禁止各种消费活动，但是以民众对于疫情一向是小心谨慎的态度来看，这三个月间的各种消费一定大大减少，因此，对于经济自然就会产生相当程度的负面影响。

依主计总处2月估计的数据显示，今年全年的经济成长率预估为4.42%，其中内需的贡献为3.57%，进出口部门的贡献为0.85%，也就是说，今年经济成长率的主要贡献会是在内需市场的成长。但是，在2月底的时候还没有“与病毒共存”的想法，因此当时估计今年第2季、第3季民间消费的成长率分别为7.37% 与8.12%，这是比较乐观的估计。问题是，如果真的未来三个月每天确诊人数冲到5万人，民间消费还可能维持这么高的水准吗？去年5月台湾爆发疫情，每日案例最多冲到700多，民众就足不出户，导致去年第2季、第3季的民间消费成长率分别为-0.46%和-5.25%。而现在案例冲到每日5万例，民间消费怎么可能还是维持在7%和8%这么高成长的水准？即使现在民众不会再那么紧张，造成消费减少5%的情况，但民众对于外出消费还是会有些疑虑，如果导致第2季的消费成长率降为零，这将会使得全年消费成长率减少约1.75%，大约会造成全年GDP下跌0.82个百分点。如此一来，今年的GDP就会达不到4%的水准。

朱泽民主计长在3月底答复立委质询时说，虽然现在受到俄乌战争影响，国际经济情势不佳，他还是乐观的认为台湾今年保4没有问题。我们相信他当时也同样没有把疫情的因素考虑进去。其实除了俄乌战争及通膨的影响之外，还有一个很重要的因素就是今年国际间的升息问题。美国联准会3月升息1码，显然无法抑制美国的通膨，现在市场上已经有许多预测，甚至有人认为美国今年可能会升息10码。就台湾来看，虽然通膨没有美国那么严重，大约在2%上下，预期央行不会如同美国升息那么多，但是就算央行全年只升息3码，就会让台湾的利率超过2%，这将会对投资及房地产业造成重大的冲击。

总而言之，现在国际情势不佳，再加上通膨与升息的压力，投资可能不会如原先估计那么好，再加上即将来到的严重疫情影响，今年消费势必再次受到重创，因此今年台湾的经济成长率能否保4，疑虑大增。政府部门在面对种种冲击时，应该更为审慎的因应。