台湾快筛之乱 将帅无能

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

台湾快筛实名制上路，各地再现排队人潮。每家药局一天只配售七十八份，往往开卖即完售，很多民众跑了多家药局都买不到。指挥官陈时中宁愿看着民众在街头苦苦排队晒太阳，无视民众买不到快筛试剂的焦虑，也要卡住杨志良捐赠的试剂，只因为他捐赠的是“中国制造”。

台湾开始步入疫情大爆发、防疫大解隔的新阶段，不论是指挥中心推动“以筛代隔”维持社会运作，或要民众“自主应变”维持正常生活，快筛试剂都是最重要的工具。但蔡政府防疫部署严重落后，快筛试剂既贵又难买，即使实名制上路，民众如果不能抢早排长龙，还是一样扑空买不到。

杨志良要捐赠一千万剂快筛试剂，希望让民众得到快速、便宜、有效的筛剂。但陈时中可以放行病毒，放任疫情，就是拒绝“中国”。其实，郭台铭早就吃过陈时中的排头。

郭台铭去年捐赠BNT疫苗，几番折腾，陈时中实在绕不开上海复星，最后才接受，但防疫延宕，冤死多少人命？现在儿童疫苗将开打，BNT又卡著“四方合约”，一度只有莫德纳，让许多家长更犹豫；迟到的BNT，也打乱了地方政府的儿童疫苗布局，北市副市长蔡炳坤忍不住痛批“将帅无能，累死三军”。

将帅无能，是因为“中国”蔽目，不见疫情，也不见民瘼。