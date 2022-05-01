印尼折衷方案避选边 反映亚洲主流立场

来源：明报

印尼最终以同邀俄乌总统参与G20峰会，作为西方压力下的折衷方案，反映雅加达避免过于倾向西方的立场。印尼学者认为，军备和能源采购上有求于俄罗斯是重要因素。但事实上，印尼在俄军侵乌问题上低调和模糊立场，回避响应西方制裁，是亚洲国家政府的常态。

军备能源依赖俄国 不欲倒向美国

万隆艾哈迈德雅尼将军大学政治学院讲师尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）分析，雅加达需要莫斯科作为另外的武器供应国，不会完全依赖美国。俄罗斯过去30年向印尼军售总额超过25亿美元，尤哈尼斯举例说，印尼原已就购买“苏-35”战机与俄方进入谈判，后来因害怕美国制裁而放弃计划，但印尼预期西方对俄禁运会在短期内撤销，故保持选项开放，确保美国以外的先进武器来源。

印尼国家石油公司（Pertamina）亦正考虑购买面临西方制裁的俄国原油，其首席执行官坦言视目前地缘紧张为“以好价钱从俄罗斯购买（原油）的好机会”，指已跟俄方讨论经印度付款。其他分析认为，印尼有吸引更多俄罗斯投资的考虑。

东南亚回应乌战 着眼自身利益

雅加达的取态其实更反映亚洲主流立场。《经济学人》上月底指出，亚洲各地政府实际上避免跟美国、俄罗斯、中国以至国内民意对抗，大部分东南亚国家对乌克兰危机的回应是基于其眼中的自身利益，而非意识形态。俄罗斯本是东南亚最大武器供应国，越南80%武器来自俄国，每年另有价值数亿美元的俄制枪械流入缅甸、老挝和泰国。美国极力拉拢的印度也是俄制军备的重要买家，现更趁机买便宜俄罗斯原油甚至焦煤。日本首相岸田文雄正展开东南亚和欧洲之旅，首站选择到印尼被指为拉拢亚洲国家，但印尼总统佐科在会后仍避免点名批评俄罗斯。

《经济学人》直言，华府对这情况不应感到惊讶，拜登政府在战前也本着务实精神处理区内事务，着墨这些国家的经济和安全需要，避免过度强调人权问题。另有美国专家警告，亚洲国家与人民因过去被殖民的经历，视美国及其盟国在俄乌问题上是虚伪和自相矛盾。

