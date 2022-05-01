朔尔茨访日 德国亲中路线转向

来源：中时新闻网

作者：黄惠华

德国新总理朔尔茨与日本首相岸田文雄会晤，本次会议两国领导人讨论议题包括援助乌克兰立场、G7合作、供应链、能源、中国扩张等议题，德国日本也将建立起政府间磋商机制，让两国部长直接面对面交流。

为落实新印太政策，德国新总理朔尔茨改变德国外交传统，舍中国先访日本，代表默克尔旧时代结束，新时代宣告来临，德国要从传统以中国为中心的亚洲政策调整为印太政策为中心。

2020年德国政府发布《印度太平洋政策指南》，将印太区定义为印度洋与太平洋的边界，是战略竞争与全球价值链，是21世纪国际秩序形成的关键。过去德国以中国为重心的亚太政策转向印太政策，原因不外乎是为了因应中国的挑战，此外也要在印太地区寻找其他新的投资机会，推动自身的经济发展。

德国传统上与日本保持着密切的友好关系，两国关系的一个特点是政治对话，首先是在国际组织框架内，透过对话机制，不仅可以解决双边关系中的当前问题，而且可以就迫切的国际问题协调立场，今年朔尔茨访问日本，两国都希望将关系提升到新的层次，也打算创设两国政府定期协商平台，预计2023年举行首场协商会议。

应对共同的威胁，日本特别关注中国在周边海域的强势行动，不断强化军事实力试图改变现状、试图破坏国际秩序等挑战。2021年3月德国国防部报告指出，“中国发展军力，将会先在南中国海与台湾问题上。中国发展军事力量的目的是为了保护自己经济利益，还要打造符合中国利益的国际秩序”。默克尔去年在欧洲理事会演讲特别提到，南中国海、台湾，可能演变成军事冲突。虽然默克尔给外人亲中印象，但在卸任之前已调整其亚太政策转向了印太政策，原因不外乎是为了因应中国的挑战。

德国印太政策安全合作采取多边与双边同步进行的策略。多边的框架方面，德国加入英国、法国、日本、澳洲行列，扩大印太地区的军事影响力。双边合作方面，特别重视与日本的合作，2021年两国军事合作成果，包括签署《情报保护协定》共享相关情报，进行装备品出口与联合训练，举行首次“国防外交2+2会议”，德国护卫舰与日本举行联合军演等，两国试图逐步建构出如何因应共同威胁之能力。

自从日本与澳洲签署了《互惠准入协定》（RAA）之后，日本英国签署RAA也在洽谈之中，法国对此也有意愿，德国会不会跟上英国、澳洲的脚步，将RAA也纳入协商谈判清单之中？同样值得关注，如果达成共识，则有利于提高两军应对能力，两国合作延伸至多边的合作框架，强化各自的印太战略实力。

作者为台湾国际战略学会副研究员