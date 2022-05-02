乌克兰已变成“自杀式无人机”的最新试炼场

来源：香港01

作者：叶德豪

在最近的美国对乌军援项目当中，最受媒体注目的莫过于被西方媒体以日语“神风”（kamikaze）称呼的一系列“自杀式无人机”，当中包括两种型号的“弹簧刀”（Switchblade），以及此前从未在战场上使用过的“凤凰魂”（Phoenix Ghost）。一项2017年的军事评论曾称自杀式无人机是“隐藏在光天化日之下的一场革命”，如今这场革命正式乌克兰的战场上上演。

所谓的“自杀式无人机”，是一种在武器类别上尚未有非常明确界定的武器。以更专业的用语来，自杀式无人机通常被称为“游荡式弹药”（loitering munitions）。

这种武器看起来通常像一般的无人机，其攻击模式却是自身变成导弹一般冲向其目标，因此有其“自杀式”或“神风”之名，因此更像一种缓慢却具智能的导弹。

何谓“游荡式弹药”？

根据2018年出版的《Army of None》一书的定义，游荡式弹药是一种完全自动的武器，可以自行搜寻、决定接触和决定攻击目标，其中没有任何人类参与。

自杀式无人机，或游荡式弹药，通常甚为轻便。例如弹簧刀-300型只重2.5公斤，操作人员两分钟内就可以使之起飞，它能够在10公里内的上空“游荡”15分钟，搜寻并攻击目标。

这种便利性，使之能够以小队操作的方式，在战场上几乎任何地点攻击对方的各种目标，正如乌克兰部队此前以美制标枪（Javelin）反装甲导弹针对俄国坦克的成功一般。

这种武器的起源，来自针对地对空导弹的防空系统的攻击。由于自杀式无人机能够自动搜寻攻击对象，并把自己作为武器，造价低廉，又不会造成己方飞行人员的损失，取代了侦察机和其他战机的角色，因为成为了有效的特定用途武器。

然而，随着现代通讯、感应器、计算能力等不同科技的提升，自杀式无人机已超越了过去针对防空系统的功能，变成了一种多用途的武器。例如上文所述的弹簧刀-300游荡距离和时间都较短，本来的设计就不是要用来攻击防空系统，而是专门用来针对军事人员和轻型车辆。

弹簧刀尚有另一600型号，重15公斤，可在40公里的范围内游荡40分钟，能穿透坦克装甲。这才是美国给予乌克兰在乌东顿巴斯较为难以躲藏的地貌上，用来针对较重型装备的武器。

正如上文述及的2017年军事评论一般，自杀式无人机虽然一直有被应用，却“隐藏在光天化日之下”，甚少受人关注。为自杀式无人机打响名堂的战争，就是2020年阿塞拜疆（Azerbaijan）与亚美尼亚（Armenia）在纳戈尔诺-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，纳卡）地区的军事冲突。

当时阿塞拜疆以以色列制、能飞行六个小时以上的Harop自杀式无人机，针对亚美尼亚的空防系统进行打击，使其他武器在战场上发挥了更大的相对优势，而此等无人机盘踞上空良久的能力，也使亚美尼亚的地面部队长期处于敌人威胁之下，难作有效发挥。

“凤凰魂”呼应攻俄新策略

虽然外界对美国如今向乌克兰提供的“凤凰魂”自杀式无人机所知极少，也不清楚其在2017年才成立的制造商有何具体背景，但根据美国政治新闻网站POLITICO的报道，“凤凰魂”可垂直起飞、可飞行超过六小时、能穿透中型装甲、在晚上能以红外线搜寻目标。而且，与“弹簧刀”不同，“凤凰魂”并非由美国陆军提供，而是出于美国空军的武器计划。

根据这些资讯，有军事分析就认为“凤凰魂”的功用正如以色列的Harop一般，用以远距离飞行，能针对敌人在交战战场之外的防空系统，并非针对在战场上的装甲坦克。这种观点也似乎呼应了近来美方官员认为乌方理该求胜、长远削弱俄国实力的新策略目标。

目前，美国对乌输出的自杀式无人机大约只有800多台，数量上其实不足应用。有评论就指出，这是因为美国长期将自杀式无人机当作是特殊用途武器，而不作普遍使用，因此订购数量甚少，一时之间也难以大量供应乌克兰。

不过，有独立分析员就指乌克兰如今已正在使用波兰制的另一种自杀式无人机。而事实上，乌克兰自己也有至少两家军工企业过去数年曾公开展示过自己的无人机产品，当中的型号性能也与弹簧刀-600型相约。有评论就指，乌克兰可能自己已经暗中将此等武器派上用场——由于自杀式无人机的自毁性质，在战场上似乎暂时未见其使用的可信证据。

战场上的试炼

不少评论都认为，此等武器在乌克兰战场上的广泛应用，将成为未来战争模式的一种试炼。如果自杀式无人机能有效在乌东战场上应对俄军的话，以往不重视此等武器的美国及其北约盟友，可能要重新考虑其未来军事部署，除了将之加入成主要配备之外，还要警觉到战场上分散的小规模部队使用自杀式无人机带来的威胁。

同时，自杀式无人机的有效性，也将让人重新思考坦克在战场上的主要地位，以至先进空防系统的布置。

另外，由于自杀式无人机能自动搜寻和攻击目标，用于明确的军事设备之上时大概没有道德问题，但如果被用作攻击军事人员，这将构成另一战争道德争论——无人机到底能否准确区别平民和军人？有评论就指，自杀式无人机几乎就像被普遍禁止的地雷一般，后者之所以被禁，正正是因为地雷不能分办踩在其上的是军人还是平民。

自2020年纳卡战争以来，自杀式无人机的能力已愈发受到关注，但当时的交战双方也非如俄罗斯般的军事强国，当中各种教训到底是例外还是常态，也引起不少争论。然而，在乌克兰战场之上，乌军面对的却是世界一大军事强权俄罗斯。自杀式无人机在这个战场上的应用，相信能定义这种武器的未来发展。