澳英美联盟启动挺台机制？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

英国《金融时报》5月1日报道，白宫国安会官员3月初在印太战略会议期间与英国高层官员讨论，一旦美国决定为了台湾与中国大陆开战，美国期盼英国也能扮演一定的角色。

在3月初印太战略会议期间，白宫国安会印太战略总监坎贝尔与亚太资深主任罗森伯格女士与参加会议的英国代表密谈未来英国在亚太地区的角色与功能。

澳英美联盟（AUKUS）于2021年8月成立，是有史以来地表最强大的军事联盟。自第一次世界大战开始，美英澳三国几乎都以联盟形式，参与各种战争。澳大利亚最近一直高调表示如果中国大陆确定武力犯台，澳大利亚将别无选择与美国采取共同行动。

这次是美英两国官员首次讨论英国在台海爆发战争后可能扮演的角色。为何美国期盼英国能够强化在亚太地区的安全角色？首先，朝鲜领导人金正恩挟着日益强大的导弹与核武，愈来愈对东亚的和平与稳定构成严重的威胁。

其次，俄罗斯入侵乌克兰以来，中国大陆对台湾的军事威胁不无可能日益严峻。北京可能正从俄乌战争中吸取经验教训，以迅雷不及掩耳的手段攻打台湾。第三，过去美国都与日本、澳大利亚强化军事合作，以在必要时因应中国大陆的武力犯台。

然而，美国发现，如果英国也能在亚太地区扮演更强大的角色，或有助于进一步吓阻中国大陆武力犯台的行为。中国大陆第三艘航母即将成军，美国希望英国航母率领的舰队能够协助美国制衡一下中国大陆日益强大的水面武力。

第四，美国不仅希望英国在亚太地区扮演更重要的安全角色，也希望英国透过外交、经贸、金融、科技、人权监督等管道进入亚太地区，成为美国在日本与澳大利亚之外的另一个重要战略伙伴。

最后，让英国在亚太地区扮演更吃重的安全角色，并没有影响到美国对台湾的“战略模糊”。为了维持美国对台湾的“战略模糊”策略，美国不仅未邀请台湾参加AUKUS，也未邀请台湾成为印太战略的一环。只要台湾未获邀参加AUKUS，也未成为印太战略的一部分，则中国大陆对“小北约”的疑虑就大为减少。

美国对台湾维持“战略模糊”有什么好处呢？ “不要让对手知道你可能做什么，更不要让对手知道你可能不做什么”是“战略模糊”的最高境界。让对手不知道你的底牌，对手才会投鼠忌器，也是最好的吓阻。

美英两国高层官员讨论英国在亚太地区的角色，还在初步阶段，未来还有一段非常遥远的路要走，值得密切关注。