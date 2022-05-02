精准扶贫更符合香港现实情况

来源：香港《星岛日报》

作者：朱家健

疫情下，重击香港多个行业，不少基层市民已多月就业不足，甚至失业，食物银行和轮候免费饭盒人士，也不乏中年人士和年轻人，当然，人有三衰六旺，个别人士失业只是短暂性的，然而，部分弱势人士则没有一技之长，只靠出卖劳力，如果基层岗位流失，这群竞争力普遍较弱的基层议价能力不足，未必能找到工作，将是在经济低谷最受影响的一群。

我们是否要把全部失业人士纳入社会福利网？那又未必！我们先要弄清真实贫穷状况，分辨真正需要扶助的贫穷人口，让资源用得其所，不致错配。坊间广传有一个笑话，去问小孩，他是否有钱，小孩的答案是“他很多钱”；如果把同一个问题向成年人提问，得到的答案会截然不同，无论是真正穷人、守财奴，还是装穷，都会划一给予同一个答案“我很穷，我需要更多钱”，所以去制定福利政策前，分辨扶贫对象是极为重要的。

分辨扶贫对象极为重要

香港特区以“相对贫穷线”来厘定贫穷线：目前用“入息中位数的一半”来界定贫穷与否，看来已不合时宜。当社会财富愈积愈多，社会财政愈来愈富裕，人均入息中位数也自然提升，如果像过去继续沿个这组数字的一半去定义“贫穷”，门槛提高了，但未必是准绳，当较富裕的人口增多了，这群人的入息同样也增加了，使入息中位数也水涨船高，变相令“相对贫穷线”也抽高了，使“贫穷人口大军”数目夸大了，失去应有的参考价值。根据这定义，最新一份《香港贫穷情况报告》计算出来的贫穷人口达165.3万；即贫穷达23.6%，夸大了贫穷状况，让公众误解实况。

以相对贫穷概念定义制订贫穷线，无论扶贫多少也必定有“穷人”存在，未必符合香港现实情况，更使扶贫变得“因需要去做才做”，失去原有的意义。曾念经济学的读者便能够理解“资源永远是有限的”，扶贫政策是应该针对最有需要的一群，才去分配适当的资源辅助，否则“系又派，唔系又派”（需要也派，不需要也派），变了开仓派米，不但浪费了资源和义工人力物力，更是扭曲了扶贫的原意。

香港特区政府的免费防疫包资源的派送、失业贷款／失业资助金的申请，均见到资源错配的情况，其实扶贫应该设一个合理的门槛，资源和资格才不会被滥用，例如“精准扶贫”就更符合香港实际需要，参考中国大陆的“精准扶贫”做法，善用资源集中帮真正贫穷群组，才是把扶贫资源物善其用。日后，香港特区不妨向大陆的“精准扶贫”取经，可参考大陆采用“绝对贫穷”概念，筛走不合资格者，并找出真正需要扶助人士，集中资源协助他们脱贫，长远教晓（教）他们谋生之术，使他们自力更生，不再成为社会包袱，改变适合他们的生存之道和生活模式，并活出属于他们的人生。