来源：中时新闻网

作者：刘必荣

俄乌战争还在胶着，亚洲的外交大戏紧接着登场。从3月到5月，从太平洋到印度洋，各国领导与外交官穿梭其中，或拉帮结派，或排兵布阵，让印太地区一下热闹了起来。

东北亚的情势是第一个看点。朝鲜今年以来进行频繁的飞弹试射，虽说是在韩国政权交接之际，为提醒世人不能忽视朝鲜存在而发出的例行性噪音，但试射中透露出军事科技进步的速度，仍让人不敢大意。所以美国的朝鲜问题特使金星容、副特使朴正铉在4月18日就飞抵了首尔，表达对韩国的支持。美国航空母舰打击群里根号也进入了日本海。

韩总统尹锡悦将在5月10日就职，就职前就已开始行动，派出顾问团分访美、日，传达韩国愿意改善与美、日关系的意愿。这样积极的候任总统是少见的。白宫也给予积极回应，宣布拜登总统将在5月20日到24日访问亚洲，且第一站是韩国，给足了尹锡悦面子。文在寅时代对朝鲜的友好政策，无疑将随着他的离任而画下休止符。

同样政策改变的是德国。德国总理朔尔茨在4月28日到日本访问。朔尔茨总理的首次亚洲行是到日本而非中国，显示过去默克尔重中轻日的政策已开始翻转。将德中关系的改变和德国开始增加国防预算，以及几经犹豫之后还是决定军援乌克兰等几件事合在一起看，可看到俄乌战争已让国际对华、俄的态度开始改变。默克尔和中国的亲密关系已经成为过去。

日本首相岸田文雄在外交上也很积极。4月28日刚与朔尔茨见完面，29日就飞到雅加达，开始他印尼、越南、泰国、意大利、英国的五国访问。其实再早一点，3月19日岸田就访问了印度，20日还到了柬埔寨。 5月24日，拜登还要到日本，参加日本作东的“四方安全对话”（Quad）峰会。日本今年还想多邀几个国家参加，成为Quad+，展现主场外交的企图心。

英国首相约翰逊也在4月22日到印度访问，还和印度签了防卫协定，扩大两国安全伙伴关系。印度外长苏杰生说，俄乌战争让大家开始重视亚洲，但印度的外交不需要去取悦任何国家，印度追求的是自己的国家利益。言外之意是，大家都来拉拢印度时，印度有的是筹码，无须迁就他国。

所以最后就看美国了。美国5月12日到13日要在华府举行和亚细安的峰会，这是3月底邀请亚细安领导人碰了软钉子后，重新安排的时间。然后拜登要到亚洲访问韩、日，预计将会提出完整的印太战略及印太经济架构，并参加Quad峰会。这是拜登巩固与印太国家关系的重要布局，但偏偏澳洲要在峰会前的21日举行大选，到时澳洲是谁到东京参加峰会，又多了不确定因素。

以目前情势观之，美日韩三国的关系因韩国新总统上台，将会更为密切。印度总理莫迪的外交也要走自己的路，美国能将这些不同立场调和到什么地步，将成为外界判断拜登亚洲行成败的量尺。

还有一个美国急着补破网的地方是南太平洋。当中国大陆和所罗门群岛签订安全协定后，美国立刻表示要和所罗门进行安全对话。但如果没带来实质利益，且居高临下的态度不改，只怕也是徒劳无功。