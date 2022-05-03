自走炮军售喊停的警讯

来源：中时新闻网

作者：吕志翔

美国国务卿布林肯日前在国会承诺，他会确保美国对台军售简化、缩短交付时程，使台湾能取得自卫所需武器。布林肯的承诺言犹在耳，近日就传出拜登政府第一件对台军售案M109A6自走炮，国务院已通知喊停；台湾的国防部也证实，因生产线排挤，美方告知最快于2026年后方可交运，将持续与美方沟通协调。

在台湾整体防卫规划中，美国的安全承诺及提供充分防卫力量是不可或缺的支柱，目前仍不知40辆M109A6、价值7.5亿美元（10.39亿新元）军售案喊卡是否为个案，但可确定俄罗斯入侵乌克兰的涟漪效应已波及台湾，执政当局如仍抱持台湾与乌克兰本质不同的侥幸、偏安心态，将成为台湾安全的重大隐忧。

事实上，多位美国议员最近就高度关切对台军售交货延宕的问题，布林肯除了做出相关承诺外，并指出，美国历届政府皆致力履行协助台湾自我防卫的承诺，自2017年来，美对台军售总额达180亿美元，另有约25亿美元的直接商售案，他也定期批准对台军售。

据权威《国防新闻》最新报道，自2019年以来，由于冠病疫情引发的供应链、人员短缺与运送延迟问题，美国目前尚未交付的对台军售项目已累积达142亿美元，项目包括F16战机、爱国者飞弹系统替换零组件、刺针飞弹、MK-48 AT重型鱼雷、M109A6自走炮、海马士多管火箭系统、RGM-84L-4鱼叉II型地面发射飞弹、距外攻陆飞弹等。台湾媒体也报道，原规划今年交货的刺针导弹也可能延后。如再加上俄乌战争因素，整体情况并不乐观。

在俄乌战争中，美国领导的北约组织并未派遣军队，而是透过提供大量军事物质、武器系统、情报资讯及军事顾问协助乌克兰，单是美国的军事援助已达37亿美元。拜登政府最近更向国会提出高达330亿美元，涵盖安全、经济及人道层面的长程援助计划，军事方面包括提供额外的火炮、装甲车、反装甲及防空能力，加速强化网络作战与先进防空系统。

由于乌克兰经验，拜登政府现在更强调提供台湾充分防御能力，及台湾应强化不对称作战能力，进行后备军力改革，加强成本效益高、具活动性、致命性与韧性的系统，也就是说，除了美国的安全承诺与武器装备外，台湾应比照乌克兰，以更坚强的意志承担起更大的自我防卫责任，这是台湾必须面对的严酷挑战。

但在现实面，美国无法同时应付中国大陆与俄罗斯两条战线，俄乌战争就产生了武器来源的排挤效应，台湾很可能首当其冲。国防部指出，考量台澎防卫作战精准打击的火力需求，已协同美方研采精进替代方案，以符合作战实需求，但此思维仍局限于武器供应层面，忽略了当前美台军事合作规模与层次已不足因应台海现况。

无论“今日乌克兰，明日台湾”类比是否适当，台海军力失衡，台湾安全不能完全依赖美国保护伞已是不能否认的事实，自走炮军售案叫停就是早期警讯，绝不能等闲视之。