台湾疫情降级是为选举升级？

来源：《联合报》黑白集

染疫破万成常态，死亡数也渐增。此时，指挥中心却开始思考起“降级”问题：一是解封程度，二是将冠病从第五类传染病降为“第四类”。虽说“与病毒共存”是不得不然，但过去超保守、如今超大胆，仍让人错愕。

陈时中半月前就说“考虑跟进”解封降级，近日有专家呼吁将冠病的法定传染病“降级”，阿中也称“有此考虑”。这些，颇有“以韩为师”的意味。

但韩国解封降级，是疫情已度过高峰危险期，确诊数从单日60多万人，降至最近的3万、4万人，已经趋缓。但台湾显然距离高峰尚远，高峰时每日会有多少人确诊、会维持多久、会有多少人死亡，都仍未可知。因此，现在就谈“降级”，未免太早。

若考虑减轻医疗人员负担，这无可厚非。然而，这是否只有降级一途，则有待商榷。原因是，许多繁琐流程可以直接修改简化，无关降级。疫情升温后，政府各种手忙脚乱、物资准备不足的乱象丛生，若以为“降级”就能解决问题，就太天真。

从防疫看，降级可以讨论；但就怕主政者考虑的不是防疫，而是政治。陈时中被民进党当成参选台北市长王牌，如今被疫情绑住；解决不了疫情，只好在形式上塑造“功成身退”时机，为选举升级。答案是什么，且看陈时中在降级后的下一步，便可分晓。