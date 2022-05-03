中国各地楼市松绑呈井喷之势

来源：“券商中国”微信公众号

作者：张达

近日，梅州、连云港均发布或执行了六方面稳地产新政，其中，均降低了购房首付比例，梅州是将二套房公积金首付比例降至两成，连云港是将商贷首套房首付比例降至两成。

此外，无锡还将二手房增值税免征年限由五年改为两年。湖南岳阳出台多项措施稳楼市：契税优惠、购房补贴，土地出让金分期。

业内人士认为，近一周，房地产政策呈现井喷之势，力度和范围达到了第一个高峰，政策主要围绕需求端放松，同时供给端也有积极进展。中央政治局最新定调后，预计接下来，还有更多地区会更加积极地跟进实质性放松，尤其在限贷方面，以切实提升购房者尤其改善性购房群体的支付能力。另外，地方政府应该会积极跟进支持企业合理融资需求和优化预售资金监管方面的政策。

梅州二套房公积金贷款首付降至两成

5月1日，梅州市住建局等七部门联合印发《促进我市房地产市场平稳健康发展的若干措施》，从完善住房领域金融服务、调整公积金贷款比例、加强房地产销售市场监管、强化土地供应和房地产市场联动、优化房地产项目立项审批手续、加强城市基础配套设施建设等六方面提出具体措施。

其中，明确二套房公积金贷款首付比例降至二成。

在完善住房领域金融服务方面提出，加快现有存量按揭贷款未发放部分的审批手续，增加信贷额度，确保符合放款条件的贷款及时发放。居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款首付比例不低于25%；对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件购买普通住房再次申请的商业性个人住房贷款首付比例不低于30%；合理确定个人住房贷款利率水平，积极推动房贷利率加点下调。

在调整公积金贷款比例方面提出，降低二套房公积金贷款首付比例，从三成降至二成。参照《梅州市申请人才公寓人才层次与类别标准》，购买首套自住房申请住房公积金贷款的，不同层次人才贷款额度上浮20%到一倍不等，同时，贷款金额不受个人住房公积金账户余额限制。

在加强房地产销售市场监管方面提出，鼓励企业结合自身实际，出台面向高层次人才、参与抗疫人员、三胎家庭等特定社会群体的购房优惠政策等。

另外，对于预售资金监管，新政提出，增加预售款提取次数，对装饰工程全部完成并已按三方监管协议提取该进度节点预售款的预售项目，在满足预售款监管账户资金留足入账资金总额10%的前提下，至竣工验收备案前，视企业诚信、后续工程量等情形可适当增加一至两次预售款提取次数。

连云港首套房商贷首付比例按20%执行

4月29日，连云港市房地产市场调控发展领导小组办公室发布《关于促进连云港市房地产市场健康稳定发展的通知》，自2022年5月1日起，从六方面调整房地产市场调控相关措施。

一、经营性用地竞买方面。经营性用地竞买保证金缴纳模式由“出让金总额低于5000万元（人民币，1047万新元）全部缴纳；出让金总额5000万元至1亿元缴纳5000万元；超过1亿元缴纳出让金总额的50%”调整为“缴纳出让金总额的20%”。缴款期限模式由“合同签订后一个月内一次性付清剩余土地出让价款”调整为“合同签订后六个月内一次性付清剩余土地出让价款”。

二、住房公积金方面。扩大住房公积金制度覆盖面和使用面，对灵活就业人员给予缴存补贴，吸引灵活就业人员参加公积金制度，助力灵活就业人员解决住房问题、改善居住条件。取消提供申请人及配偶（含未成年子女）住房公积金缴存地和购房地的查房证明，以职工家庭住房公积金贷款次数作为住房套数的认定标准。

三、商业贷款方面。首套房首付比例按20%执行。引导商业银行逐步下调房贷利率、缩短审批放贷周期。

四、商品房预售规模方面。将市区原高新区范围及备案价高于1万2000元/平方米的项目、每次不少于3万/平方米的预售规模要求，调整为按幢审批发放。

五、开发企业信用管理方面。扩大市区房地产开发企业信用考评A类覆盖面，将A类企业比例从10%调整为20%，使更多的房地产开发企业获得在预售进度条件、预售资金使用等方面的优惠政策。

六、商品房预售资金监管方面。在严格执行商品房预售资金监管制度的基础上，探索采取担保方式，释放一定数额资金用于房地产项目的建设和运营。

近期房地产宽松政策井喷出台

除了梅州和连云港出台降首付等稳地产政策，5月1日，无锡市住建局、国税总局无锡市税务局联合发布《关于调整个人住房转让增值税免征年限的通知》，明确将个人住房转让增值税免征年限由五年调整为两年。

湖南省岳阳市人民政府办公室5月1日印发《关于进一步促进岳阳市城区房地产市场平稳健康发展的若干措施（试行）》的通知，其中提到在市城区购买新建商品房和二手房（含住宅、非住宅），签订商品房买卖网签合同，并在一个月内全部缴清交易契税的，由契税征收的市区财政部门按其所缴纳契税税额的50%对购房人予以补贴。另外，对在市城区购买首套新建商品住房和二手住房，签订网签合同并完成契税缴纳的，给予每套1万元的购房补贴。该《通知》有效期一年，补贴申请截止时间为2023年4月30日。

亿翰智库认为，近一周，房地产政策呈现井喷之势，力度和范围达到了第一个高峰，政策主要围绕需求端放松，同时供给端也有积极进展。

其中，需求端放松方面，近一周围绕限购、限贷、限售“三限”的放宽明显增加，同时公积金贷款放宽、房贷利率下调及购房补贴等政策持续。“三限”放宽方面，更多高能级城市调整限购政策，主要采取放宽限购门槛等方式，例如南京、长沙、沈阳以及东莞等，均针对外地户口、高层次人才等放宽了限购政策，此外还有放宽房产认定、缩小限购区域等，例如佛山规定满五年房产不计入房产套数，惠州2区宣布不再限购等，三四线城市跟进取消限购或限售，例如湖州、廊坊均有传取消限购；不过相比而言限贷放宽仍然较少，且除了贵阳外基本都为三四线城市，包括南阳、洛阳、株洲、镇江等，这些城市均宣布采取认贷不认房的首套房认定标准，其中贵阳、洛阳等同时引导金融机构执行首套最低20%的政策。

亿翰智库认为，目前来看，虽然更多高能级城市加入，但是以调整购房门槛为主的政策力度有限，可将其看做是这些城市走出的第一步。中共中央政治局最新定调，在“房住不炒”前提下，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，因此，预计接下来各地将会更加积极地跟进实质性放松，尤其在限贷方面，以切实提升购房者尤其改善性购房群体的支付能力。

另外，供给端方面，预售资金管理和企业融资方面也有积极进展和信号。亿翰智库指出，预售资金管理方面，洛阳根据企业综合等级高低，执行差别化预售形象规定和预售资金拨付，一级企业八层及以下完成基础工程即可申请预售并享有12个拨付节点，同时洛阳也允许银行保函替代重点监管资金，南阳提出缩短项目审批时限，同时主体一层封顶即可申请预售，同时也将采取差别化预售资金监管，这些政策料将能够一定程度缓解企业资金沉淀压力。企业融资方面，近期中央定调后，央行上海总部以及洛阳、株洲等地方政府均响应不盲目抽贷、断贷的提法，引导金融机构支持企业合理融资需求。

亿翰智库认为，目前来看，虽然供给端政策力度和范围并不太大，但是中央政治局会议亦提到了支持地方政府优化预售资金管理，因此接下来地方政府应该会积极跟进支持企业合理融资需求和优化预售资金监管方面的政策，此外，洛阳、株洲等地开始在土地款、相关税收延迟缴纳等方面给予支持，预计接下来行业资金紧张状况料有望得到一定程度缓解。