马克龙如何开始第二任

来源：法广

作者：安德烈

法国激进左翼法国不屈服领袖梅郎雄周日与绿党达成联合竞选议员协议，法国《世界报》将此形容为梅郎雄在联合左翼的路上赢得第一轮，法国不屈服目前正在与社会党和共产党谈判，达成协议的前景不容小觑。梅郎雄挟总统第一轮选举得分超过近22%，在左翼居绝对优势的地位，迫使其他被边缘化的左翼党派，为保生存向其靠拢，但由此也引发内部严重的争议，在绿党和社会党内，指责领导层为保住议席而不顾价值，“与虎谋食”的批评不断。不过，激进左翼一统的左翼“大联合”还在进行中，他们试图把“所有愤怒和不满的力量团结起来”，向连任总统马克龙挑战。

但是沉默不发的马克龙引发舆论担心。 “没有人会知道马克龙第二任会是什么样子”，法国《世界报》一篇分析如此命题。文章说，现在就像是“等待戈多”，马克龙在保持沉默，而爱丽舍宫表示，“钟点在总统手上”。不过，周五，马克龙在外省访问时表示，在经过紧张的竞选阶段后，国家需要“缓和”。他最早曾提及5月2日会任命新总理，现在决定等待时机，但这样做的危险是，会给外界发出犹豫不决，第二期任期愿景不明的感觉。以至于多数党内部不少人急不可耐地敦促马克龙发出明确有力的信号。

世界报分析，事实上，没有人知道“马克龙第二任”会是什么样子。在各个层面上，无论是用人还是路线的选择，这种模糊性并没有因为他所领导的短暂而淡化的竞选活动而消散。在第一轮竞选中，马克龙把重点放在右翼（提出65岁退休），以吸走共和党的选票；在第二轮开始前，他把杠杠放在了左翼，通过承诺“生态规划”或赞美一个自称是女权主义者的年轻蒙面女子，来诱惑梅朗雄的选民。

世界报和RTL电台注意到马克龙似乎并不急于摆脱模糊不清的状态。让饶勒斯基金会的Chloé Morin评论：“我们仍然不知道他的这个五年任期的目的是什么，他是想对法国进行深度改革，还是修复和安抚一个分裂的国家？两者几乎不相容，他将不得不做出选择。”

在第一个任期中，这位“变革派”总统从未停止过交替使用面具，培植躲避和动态的艺术，现在他被敦促确定一个清晰的地平线。如果说，他在选举方面表现得非常有效--有助于窒息右翼共和党和左翼社会党，那么五年来巧妙地维持的意识形态混乱也助长了非政治化和参照点的遗失，这也恰恰是一种民主疲劳的强力发酵剂。

马克龙承认，“这场胜利让我义不容辞”，他承诺将采取“新的治理方法”。目前，他没有披露任何任命谁担任总理的意图。总理的选择将说明他是否打算真正改变。如果他同意任命一位强有力的总理，具有真正的政治分量，并且在机构的意义上真正执政，那么总统将表明他准备减少被指责的“孤独执政”。如果选择一个不为法国人所知的专家形象，像现任总理卡斯特斯那样不会给他投射任何阴影的完美的“合作者”，将会使其变革的承诺变得不那么有吸引力。

他是否会选择一个右翼共和党的政治人物来领导微妙的养老金改革？或者，他会倾向于一个左翼的形象以向那些希望阻挡极右翼势力的选民放心，并将生态规划作为优先事项？一位接近权力核心的人士表示，“这就是马克龙令人不安的地方，你永远不知道硬币会落在哪一边。”

未来任期的政治架构将建立在一个有损的、分裂的政治景观中。在他获胜的当晚，这位连任的总统承诺开始一个“新时代”，“不会是即将结束的五年期的延续”。但“我已经改变了”这一自萨科齐总统以来的表述有其局限性。然而马克龙这一次没有真正的选择余地，如果他想避免累积的挫折和愤怒，这些挫折和愤怒在竞选期间并没有被消释，正在引向既是政治同时又是社会性的“第三轮”对抗。正当此时，梅朗雄则利用总统的沉默推进。在团结左派的道路上迈出大步。唯一可以肯定的是，马克龙不存在竞选第三任的负担，这给了他前所未有的自由。他的追随者希望相信，这位如此优秀的战术家的总统将迎接挑战，重新缝补一个支离破碎的国家，给它一个理由重新“共同生活”。对马克龙和对国家来说，现在是一个关键时刻。