拜登的民意支持度为何低落？

来源：联合新闻网“专家之眼”

作者：汤绍成

依照近日美国益普索咨询公司（Ipsos）的一项民意调查，美国总统拜登的民意支持度，已由去年春天的59%下降至42%，此乃其上任15个月以来的新低，下降趋势明显，另有53%的美国受访者，因俄乌战争所引发的高通膨而不支持拜登。

由于早先冠病疫情的影响，高通胀最初主要是因为人员与物资断链而导致的商品短缺，从汽车和家具到电子产品和运动器材，还影响到医疗保健和娱乐服务业等，不一而足。如今，俄乌战争更抬升了全球能源价格，使得美国部分地区的通膨超过10%。

目前美国汽油的均价为每加仑4.10美元（5.67新元），比12个月前飙升了48%，导致货物运输成本提高，一并带动物价上涨，乃美国整体通膨的主因，而能源价格的上升，更是对经济长期性的潜在威胁。依照美国劳工部资讯，4月份全美通膨率为8.5%，乃1981年以来的新高。

再者，由于加薪的速度不及于通膨，劳工通常要求更高的工资来因应物价上涨，导致企业将以提高产品售价来弥补生产成本，故可能会引发工资与价格螺旋式上升。对此，一些经济学家表示，当前美国的通膨率已接近峰值，因而强化了联准会在未来几个月再度大幅升息的预期，以便降低消费者需求，并减缓借贷和支出来抑制通胀。特别是抵押贷款利率升高，使得占消费者价格指数约1/3的住房成本也已上升，这一趋势似乎不太可能很快逆转。

另外，根据哈佛大学政治研究所（Harvard Institute of Politics）近日对18-29岁美国成年人进行的一项新民意调查，同样也只有41%的受访者支持拜登总统的表现，对拜登处理新冠疫情的支持度有52%，赞成对乌克兰的立场有46%，但支持经济问题的却只有34%，这与美国一般民众看待拜登的结果相似，可见最为不满的还是经济问题。

尤其，哈佛民调还显示，美国民众认为当前的政治制度是无效的，只有40%的人赞成国会民主党的表现，对国会共和党的支持更只有31%。还有对未来的希望渺茫，56%的大多数人表示，当前的政治不再能够应对国家面临的挑战，再加上拜登政府对从阿富汗撤军的处理，也是使其民调低落的重要原因。

而政治上的两极分化，更是当今美国面临的最大问题之一。 46%的年轻共和党人与24%的年轻民主党人均认为，他们会因政治观点差异而经常受到攻击。此外，哈佛民调还发现，许多少数族裔的年轻美国人，会因为他们的身份而感受到威胁，其中包括59%的黑人，43%的亚裔与37%的西班牙裔，甚至19%的白人也是如此，还有45%的LGBTQ青年（同志群体的总称）也常受到攻击。面对这些问题，虽然拜登政府将减轻360万学生的贷款，以及主打一些民生议题，但也效果不彰。

由此可见，目前拜登总统所面临的困境，主要还是因疫情流行与俄乌战争所导致通膨的升高，此乃美国民众最为切身的感受，但把通货膨胀归罪于俄罗斯，并非一个负责任总统的作为。再加上，新旧结构性的问题，诸如政治治理失能与两极分化，以及种族歧视的恶化等问题，除非雄才大略，否则都近乎无解。因而，共和党在11月8日的期中选举中获胜的机率不小，若拜登神来一笔，比如访问乌克兰，以避免成为跛鸭总统，值得进一步观察。