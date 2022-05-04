看美国援助乌克兰的清单想想台湾

来源：中时新闻网

作者： 严震生

美国总统拜登4月底提出一个330亿美元（下同）援助乌克兰的预算，约合9760亿元新台币，要求国会通过，其中204亿是军事援助、85亿为经济援助、30亿是人道援助，剩下的是用来协助美国增产粮食及开采战略矿产。

我们先不谈其他的项目，及先前奥巴马、特朗普及拜登对这个国家的军事援助，单看俄乌战争开打以来，华盛顿提供基辅对抗莫斯科的各项装备和武器。

俄乌战争在2月24日开打，美国在3天内就提供3亿5千万元的反装甲武器、轻型武器、各种弹药、护甲及相关军备。3月10日参议院通过提供乌克兰各项援助的136亿元援助案，其中国防的部分是65亿元。

3月12日白宫又宣布对乌克兰提供2亿元的武器、军事教育和训练。武器主要是标枪飞弹及针刺防空飞弹，两者在俄乌战争中立了大功，台湾国防部目睹其攻击的效能后，有可能会向美方再添购。

几天后的3月16日，白宫宣布先提拨参议院所同意给予乌克兰的65亿元紧急预算中的8亿作为军援，项目包括2千枚标枪飞弹、1千枚轻型反战车飞弹、800枚针刺防空飞弹、6千枚反装甲火箭、100架无人机、数千枝枪械、2千枚弹药、2万5千套护甲及2万5千顶头盔。

4月1日美国国防部宣布提供乌克兰总值3亿元的各项军备，包括雷射导引火箭系统、弹簧刀无人机、美洲狮无人机、反无人机系统、悍马车、大小口径非标准弹药、夜视设备、热显像系统及光学用具、战术安全通信系统、非标准机枪、商用卫星影像服务、医疗用品、野战用具和零件等。

4月13日，针对乌克兰军队开始反击，美国第5度对乌克兰进行军援，总值同样是8亿元，但内容则包括了72辆自走炮、14万4千枚自走炮弹、72辆战术车、121架无人机、2台防空搜索雷达、300架弹簧刀无人机、500枚标枪飞弹、200辆装甲运输车、100辆悍马车、11架直升机、海岸防卫无人载具、防护生化，以及核武的系统、医疗器材、钢盔、防弹衣和雷射测距望远镜等。

上个星期，拜登提出了330亿元的援助案，涵盖了国会先前曾提出“增加拨款法案”的136亿元在内，其中军事援助的部分占了204亿元。如果国会通过拜登的请求，自开战以来，姑且不计算经济和人道的援助，美国对乌克兰提供的军援将高达230多亿元，等同台湾近两年的国防预算，而这仅是装备、武器、和弹药的部分。

拜登当然希望透过这些军事援助，让基辅的泽伦斯基政府可以持续消耗俄罗斯的军力。如果美国愿意透过军援乌克兰达到弱化俄罗斯的目的，台湾作为美国想要围堵一个比俄罗斯更强大的中国大陆之棋子或马前卒，我们为何要编列如此庞大的军费，购买用来吓阻中国大陆武力威胁的各项军备？如果大家详细检视这份清单，不难发现一些是台湾国防专家认为应当要添购者，部分则是过去我们嫌美国的报价过高者，有些则是台湾已有生产，但不排斥同时拥有美国制造者。

如果台湾和乌克兰对美国的国防安全利益考量类似，华府愿意赠送乌克兰如此多的军备、武器和弹药，我们是否可以要求“身兼陆委会主委、国安会秘书长、国防部长”的外交部长吴钊燮，向美方表达扮演同样吓阻功能的台湾应有之权益，如果不能免费赠送我方需要的军备，至少应有5折的优惠才是！

（作者为国立政治大学国际关系研究中心兼任研究员）