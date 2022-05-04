来源：中时新闻网

作者：范湘涛

俄罗斯对乌克兰发动的“特别军事行动”，已经持续了两个多月，仍然没有停火的迹象；很多政治评论家认为这次俄乌交战最大的赢家是美国，这种观点在短时间内是对的，但往更长的时间去推测却不一定。

美国是目前俄乌冲突的赢家，是因为它利用乌克兰为代理人战争，挑动了欧洲小弟们对俄罗斯的恐惧神经，再利用其本身的强大实力，表示愿意为小弟们提供保护伞，威胁利诱之下，以“西方价值观”为口号，完美的构成了对俄“统一战线”。美国利用代理人战争，“死道友不死贫道”，避免了国内反战抗议浪潮。美国利用本身的信息优势，提供乌克兰军事情报，造成“俄罗斯”号旗舰被乌克兰飞弹炮轰沈没，一架俄罗斯最新型战机也被击毁。美国利用西方在舆论上的绝对优势，发动对俄罗斯的新闻战，如蛇岛几十名乌克兰守军英勇战亡的消息（结果俄方晒出他们的投降照片），俄罗斯舰五百多人被炸死的新闻（结果俄方晒出他们受勋转业的照片），“布查”俄军屠杀平民事件的新闻特辑（结果西方媒体自己晒出一位漂亮妹妹，自己以为是作公益活动在其中扮演死人，而今复活的笑话）；总之，不管你信还是不信这类新闻，美国在鼓舞乌军士气和抢占道德制高点上都得到了不错的效果。欧洲众小弟们在美国老大哥怂恿下，大量购买援乌的武器，让美国军工业大发战争财；由于战局动荡的影响，大量美元从欧洲回流美国，为美国经济注入了一股活力⋯。

俄罗斯“特别军事行动”引起美欧四十多国的围剿，发动五次制裁，一次比一次凶狠，想要把俄罗斯往死里打，但没想到的是俄罗斯“老神在在”，兵来将挡 ，水来土掩，借力打力，见招拆招，原来俄罗斯对于这些制裁把戏已经早有防范准备，俄罗斯早已利用自己本身在粮食、能源、军工的巨大优势，将自己建成了一座“末日堡垒”，根本不害怕制裁，反倒是它对制裁作出的反制裁却让美国的那些欧洲小兄弟叫苦连天。俄罗斯供应欧洲约40%天然气，30%石油，三分之一的粮食，可以说是欧洲的“衣食父母”，如今欧洲却要响应美国号召去制裁俄罗斯是不是有点“岂有此理”？

俄军占领马立波之后，外长拉夫罗夫在新闻发布会上表示，俄罗斯的“特别军事行动”，除了要在乌克兰去纳粹化，保持其中立，卢甘斯克和顿内茨克独立以及克里米亚归俄之外，另外一个最大目标是要终结美国独霸的终极世界，透露出俄罗斯为了改造世界新秩序“揭竿而起”的决心，摆明就是要“革美国的命”；由拉夫罗夫在发布会上那种意气风发的姿态可以看出“北极熊”要和西方玩真的，俄罗斯人也活用了中国人那句老话“打得一拳开，免得百拳来”，所以笔者认为这次的“特别军事活动”，笑到最后的可能是俄罗斯，它将会是最大的赢家：

1.普京只派20万名二流部队，消耗一些陈旧的库存军备，便轻易的控制了乌东和乌南；乌克兰有欧洲第二大的天然气蕴藏量，全部在乌东，有欧洲第三大的煤矿出产量，九成也都在乌东。天然气+煤矿的总价值+乌东的重工业价值，远远大于这次战争的花费，怎么算俄罗斯都稳赚不赔。

2.欧洲严重依赖俄罗斯的能源和粮食供应，对俄罗斯制裁无疑是“自作孽不可活”；欧盟主席范德赖恩苦苦哀求普京放行黑海运粮船（理由是：晚了会造成欧洲饥饿的人道危机），德奥义暗地裏使用卢布购买天然气，现在连美国的“铁哥儿们”英国都忍不住了，公开宣示从5月起也将用卢布购买天然气。“特别军事行动”引发能源价格高涨，正是俄罗斯梦寐以求的事，每天出售能源的额外收入比战场上的开销大得多，欧罗巴的胳膊终究是抵挡不住俄罗斯的大腿，这场“特别行动”拖得越久谁越倒楣，由前文已经看出了分晓。

3.从匈牙利、塞尔维亚等国亲俄总统候选人胜出，法国总统马克宏在最近的选举中险些儿“阴沟里翻船”，德国法兰克福数千人在歌剧院前广场高挥俄罗斯国旗，大声高唱俄罗斯国歌⋯，都可以看出欧洲大势所趋的端倪；当欧洲小弟们紧随美国老大的好处缩水到了生死红线之下时，可能都会对美国反水，美国不能不警惕，早一点收回对俄罗斯的制裁令，早一点命令乌克兰傀儡接受俄罗斯的停战协议，才不会重蹈覆辙，再次遭到阿富汗式撤退的那种羞辱。

4.俄罗斯以5000卢布兑换每克黄金挂鈎，彻底打破了美元霸权，美国失去了美元霸权就像一位勇士失去了其左膀右臂，命虽然没有被俄罗斯革掉，但要再次以自己武功去一统武林的时代已经过去了，世界秩序从“终极”演变成“多极”的时代已经是指日可待了。

两千多年前，孙子说过：“兵者国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”；笔者非常佩服中国大陆领导人在用兵方面的谨慎态度，没有利用这次俄乌交战之际对台湾发动闪电一击，因为他们知道，多极世界终将来临，美国要管世界吃喝拉撒的大小事，也会越来越力不从心了，与其早几年武统，伤害同胞感情，还不如等晚几年，利用本身那一“极”的影响力，到时候水到渠成，以“不战而屈人之兵”和统台湾，岂不更好？

（作者为中美论论坛理事）