从俄乌战争 体认避战的重要性

来源：联合报

作者：王伯元

俄乌战争明面上是两国新仇旧恨累积爆发的结果，但背地里不脱美国运筹主导的力量。战争爆发后，拜登屡次抨击俄罗斯总统普亭对平民的不道德攻击，也表明美国会坚定支持乌克兰为其自由、民主和生存而战。将俄乌战争包装为民主对抗极权，正义捍卫侵略，并号召相同信念的国家加入其阵营。俄国也不甘示弱，并警告美国及北约等国家如再继续支援乌克兰，将会有第三次世界大战的“真实”危险。双方各自拉拢同盟，将世界一分为二，“全球化”瓦解成二个“半球化”。

美国不讳言，支持乌克兰的最终目的是要利用他来消耗俄国的军力。战事未如普亭设想的速战速决，加上欧美联手给予经济制裁，俄国的国力大伤；中国将会崛起，凭借其经济实力及军事后盾，成为欧美之外的盟主，与美国分庭抗礼，甚至隐隐有凌驾其上的姿态。

三月拜登邀请东协各国领导人在华盛顿召开高峰会谈，主要基调在抗中。只有新加坡的李显龙总理亲自去了，算是给东道主一个面子。不过他提到，不赞同美国将俄乌战争包装为民主对抗极权的圣战。他也呼吁要增加中国在IMF、世界银行、亚洲银行等国际体系的分量、参与力及影响力。因为中国的经济实力已超出英美日等国家。他同时建议美中不应脱钩。因为中国是美国和东协最大的贸易伙伴，也是很多美国企业的制造基地，一旦双方断链，巨大的经济成本将会使美国受伤。

美国拉拢东协，除在政治、外交及军事方面布局外，更提出将启动“印太经济架构”，以抗衡中国透过“一带一路”及RCEP在当地的积极深耕，但东协各国领袖似乎不愿卷入美中的抗衡。就以在“印太经济架构”及“四方安全会议”中占重要地位的印度来说，俄乌战争期间立场暧昧，既不和欧美同步谴责莫斯科，又趁机抢便宜向俄罗斯购买石油和军武。而最近中印外长会面后，双方似乎建立了初步的关系。印度的态度是否会造成美国印太战略的裂痕，令人玩味。五月中旬美国将再度召开东协领袖会议，各国的态度及参与度更值得留意。

美国启动“印太经济架构”的目的就是要各国选边站，东协各国虽与美保持友善，但未忽视中国。二○二一年中国与东协贸易额已逾八千亿美元，为了国家利益，诸国均游走于两强相争之中，既不想成为美国博弈的棋子，更期待能左右逢源，渔翁得利。台湾有两岸关系的变数及贸易依存度的压力，怎么能不更加小心谨慎呢？

很多人说今日乌克兰，明日台湾。确实两国有很多相似之处。这次战争也给了台湾一堂宝贵的课程；美国未出兵援助盟友，让我们看见国际关系的现实及残酷；乌克兰烽火连天、断垣残壁，民众惊恐悲泣、流离失所的画面，更让我们体认到避战的重要。身处美中竞争核心，我们必须要有自己的安全策略，不要轻易地选边站，制造两岸紧张局势。毕竟维护家园基业，追求和平共存，在地缘政治风险中，争取更大的生存空间，才是爱台湾最好的方式。