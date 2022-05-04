忠诚爱国的建制派也要玩拉布？

来源：香港01

“现在距离6月30日还有两个月，如果立法会愿意为市民、为劳工作出贡献，我相信他们一定可以完成这件事，因为比这条条例复杂很多倍的完善选举制度的条例，由提出到通过只花了44日，所以我们是见过这种效率。我亦希望和呼吁今日立法会各党派、各界别代表的议员，要以劳工权益为依归，尽快通过这条取消强积金‘对沖’的条例。”特首林郑月娥星期二（5月3日）说。

特首竟要呼吁立法会议员合作，乍听之下还以为时光倒流，回到立法会尚有所谓“反对派”的日子。选举修例在去年已经完成，今届立法会议员全部都是爱国爱港、勤政为民，积极实现良政善治。对于取消强积金“对沖”这样早应该做的条例，却也有人诸般拖延，岂非怪哉？

议员：经济下行、立法仓卒

4月立法会辩论《财政预算案》时，经民联副主席、工业界议员吴永嘉提到，本港现时失业情况严重，政府应该暂缓取消强积金“对沖”，以降低企业经营成本。另外，立法会选委会界别议员陈曼琪则示，本港现时经济下行，中小企仍处于水深火热，因此要求政府暂缓取消强积金对沖的修例。她又以疫情下咨询受限、企业无法充份为由，提出要有更多时间讨论修例细节和影响，把条例草案延后至下一届政府再处理。同样反对“仓卒”立法的，还有作为法案委员会委员的自由党邵家辉。他指政府今年2月才向立法会简介修订安排，未有广泛向工商界讲解，并在报章撰文指“希望政府暂缓立法，先与持份者充分沟通，也寄语劳福局局长勿为赶在七月离任前交功课”。

若说经济下行，就连劳工及福利局长罗致光也指出，取消对沖安排要到2025年才实施，现在的经济状况作为要求押后修例的原因，并没有充份理据。至于“仓卒”论，更是令人啼笑皆非。早在梁振英任内，政府已提出以“划线制”取消强积金对沖机制，并在卸任前建议用十年时间分担雇主的部分额外遣散费或长服金开支，具体修例工作交由即将接任的林郑月娥处理。

延后无理 良政为先

社会千呼万唤，林郑月娥政府终在今年2月提交条例草案，亦诚如她所说，“取消强积金‘对沖’已在社会上酝酿超过十年，亦在立法会讨论了很多次和得到广泛支持”，而政府亦将“投入大量公帑协助雇主，特别是中小企，适应取消‘对沖’后的情况”。故此，若说经济下行及立法仓卒而要押后工作，不如说是相关议员只著重部份既得利益者，漠视同样饱受经济压力的打工仔的需要。在时间上来说，立法会绝对可以在本届政府任期结束前完成修例，若然因此而被拖延至下届政府重来，那跟“玩拉布”可谓无异。

众所周知，去年中央政府修改香港的选举制度，是为了确保由爱国者治港，从而达致良政善治。换言之修例及爱国者治港是手段，良政善治才是目的，也等如说选举修例必须要带来成果，才算是真正发挥其价值所在。现届立法会议员全部都是在新选举制度下产生，他们有责任认识香港的失治问题，当中尤以经济及社会结构的不公为甚，并支持能够纠正问题的政策和法案。若然做不到此，他们不但要承受社会的质疑，甚至会连累了选举新制的公信力。兹事体大，实在不容议员轻率其事。