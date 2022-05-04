堕胎权案“未判先知”？美国最高法院泄密背后的政治剧本

来源：香港01

作者：叶德豪

5月2日的美国东岸时间晚上8时许，政治新闻网站POLITICO发布惊人报道，称已得到美国最高法院长达98页的判决草稿，指法院已投票推翻1973年“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）留下的堕胎权宪法保障。此宪法权利一失，美国至少有24州将马上否定妇女的堕胎权。数小时之后，最高法院门外已出现示威。

判决中的多数法律意见由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰写，据报道已得到除首席大法官约翰罗拔丝（John Roberts）以外的4位保守派法官支持。由于如今最高法院的保守派与自由派比例为六三之比，即使没有罗拔丝支持，美国的全国性堕胎权保障将被推翻。不过，由于草稿仍有改动空间，我们对于法院的最终判决结果仍不能100%确定。

自由派的最坏结果

在草稿之中，阿利托开宗名义声言“罗诉韦德案必须被推翻”，指出宪法并没有提到堕胎，而其条款也没有隐含此等保障。他引用各州19世纪至20世纪初将堕胎刑事化的例子，去证明堕胎权的保障并非美国历史和传统中根深蒂固的权利，并批评以“自由权”的模糊理念去支持堕胎权的观点。

阿利托认为“罗诉韦德案”本来就是“极其严重的错误（判决）”，因此不应受到“遵循先例”（stare decisis）的法律原则保障，而应该被推翻。在草稿中，他更附上两页长的被推翻先例清单，当中包括不少自由派都会支持的判决，包括最高法院曾肯定种族隔离合宪的过去判决等。

事实上，在草稿被公开之前，各方从案中有关密西西比州（Mississippi）禁止怀孕15星期后堕胎法律的庭上争辩中，已看出“罗诉韦德案”以及其后的1992年“计划生育联盟诉凯西案”（Planned Parenthood v. Casey）所订下的24周内堕胎权界线将被修改。人们都知道，预计在本年6月前后才会公布的结果，大概会是在像此草稿内容一般的完全否定，或者是对堕胎权时限的进一步收紧。此刻被泄露出来的结果可算是自由派预想中的最坏可能。



实际影响尚待观察

不过，即使堕胎权在联邦层面失去了宪法保障，这并不代表堕胎将不能合法进行，只是堕胎合法与否从始就变成各州事务。在最高法院草稿被公开之后，至少有16个民主党州份的州长都表明堕胎权在该州将继续受到法律保障。

因此，未来更有可能发生的是，不少需要堕胎的女性未来就要进行跨州堕胎。根据支持堕胎选择权的研究机构Guttmacher Institute的估计，未来以加州内的堕胎服务提供者为其最接近处的非加州女性人数，在“罗诉韦德案”被推翻后，将由现时的4.6万，增加至140万。

由于美国保守派州份以往一直以各种严格规管去限制堕胎，不少州份本来全州已只剩一间堕胎诊所艰苦经营，自由派州份的堕胎服务提供者早就有接收州外病人的准备。未来这个趋势只会加剧。例如科罗拉多州（Colorado）的计划生育联盟主管就曾表示，自德州去年落实以1万美元悬赏市民执法检举怀孕6周后的堕胎案件之后，来自德州的求助病人就急升了十几倍。

然而，由于远赴他州进行堕胎手术需要一定的经费，“罗诉韦德案”被推翻后，最受打击的大概是收入较低的妇女。有统计显示，堕胎女性中有近半属于收入低于贫穷线之下的人口。

不过，随着避孕方法的流行，美国现时的堕胎率其实已比1980年代减少了一半。同时，堕胎药物近年得到愈来愈多人使用，当中一些药物甚至到怀孕11周依然有效，也不需要专业人物现场监督服用，而且更有一些在欧洲及其他地区的药物供应者愿意冒上法律风险将相关药物寄给美国的有需要人士。这些因素都有可能缓减堕胎权被废所带来的影响。

因此，即使“罗诉韦德案”的废弃看起来像是翻天覆地之变，其实际影响依然有待观察。

堕胎权变中期选举议题

不过，此法律发展的政治意涵却是甚为清楚。

美国最高法院过去“未判先知”的泄密事件极其罕见，主要是来自媒体报道或评论，透过引述匿名消息去描述大法官们的幕后讨论，或者直接呼吁某些大法官不要支持某个立场，让人间接知道法院的整体意见分布若何。这次整篇判决意见草稿被全文泄露，很可能是美国历史上的首次。

根据右翼媒体的的普遍解读，泄密明显是自由派所为，希望在大法官们尚未正式达成最后判决之时，借草稿所引起的公众压力，去反逼法官们调整其决定——特别是在这个人们早以质疑法官们有过重的政治倾向的时刻。

一些自由派论述则质疑，泄密者有可能是保守派，希望透过此次严重泄密，将公众讨论推向有关法院保密的讨论，以盖过人们对于堕胎权被推翻的关注。

正如对于宪法的解读一样，两种讲法也有其言之成理之处。

但无论如何，这次泄密的时机甚为巧妙。踏入五月，各州都开始为地方和联邦的各级选举进行初选，本年11月8月中期选举的政治热度逐渐提高。此时揭出堕胎权很可能被推翻的事实，将有可能使堕胎权重新变成此次选举的一大意识形态议题。

在全国性的堕胎权被推翻之后，由于其保障将变成各州事务，各州州长谁属、州议会由哪一党控制将成为堕胎权的支持者和反对者的一大关注点。而由于国会也有权力以订立法律而非依赖宪法的方式，去重建全国性的堕胎权保障，这种法律发展对国会权力分布也有一定影响。

目前拜登民望低落，共和党基本上已经没有任何政策主张，只打着“反左”的意识形态旗帜，操弄学校教育的性别、性向、种族议题。如果民主党能够将堕胎变成另一主要意识形态议题的话，这将有助他们抵抗共和党几乎稳夺国会至少一院的命运。

不过，从去年的维珍尼亚州州长选举可见，反堕胎的政治力量往往比维护堕胎权的为高。以堕胎权作为主打议题，对民主党而言最多只能有边际上的效益，难改大局。