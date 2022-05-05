俄乌战争不会在东亚复制

台湾《旺报》社评

普京出兵乌克兰进展不如预期，俄军未能以闪电攻势瓦解乌克兰人的抵抗意志，北约（NATO）得以大量武器奥援乌克兰，战事已陷入胶着。俄乌情势牵动美中对抗，许多评论将俄罗斯与中国相提并论，以俄乌比喻两岸。就军事研究而论，俄乌战事对两岸关系或有可参照之处，但就政治层面，俄乌非台海两岸，俄罗斯与中国也难相提并论。

周边国家互动紧密

不论从近代历史、文化或宗教来看，中国与俄罗斯为异质性国家。中俄在现代化的道路虽先后走上社会主义革命，但与俄罗斯不同，中国志在振兴民族，但高度融入世界体系，俄罗斯自苏联时代就意在争夺霸权地位，依赖能源与粮食输出，与世界贸易疏远。在欧美国家眼中，俄罗斯是奠基于斯拉夫东正教的文明，与罗马天主教及美国新教扞格不入，此无关莫斯科采行共产或资本主义、专制或民主体制。

俄乌冲突背后存在着挥之不去的基督信仰之教派对立，俄罗斯正教会牧首基里尔（Kirill）降福莫斯科入侵乌克兰的决定，视支持普京出兵乌东为对东正教信徒“忠诚与否的试练”。俄罗斯正教会早在2019年就认定，乌克兰正教会是对俄罗斯“属灵安全”的威胁。

俄罗斯拥有足以与美国抗衡的核武军备，是NATO的心头大患。多数欧洲的非拥核国家无法放下美国的核子伞，NATO在苏联瓦解后，基于“核共享”，依旧是欧洲无可或缺的集体安全机制，此亦构成俄罗斯与欧洲难解的安全困境，彼此难以在冷战结束后走上融合，使俄罗斯成为孤独的大国，缺乏安全感，造成俄国与NATO陷入水火不容的安全关系。

中国与东亚国家周边国家的关系迥异于欧俄关系，东亚国家多数信奉儒教及佛教，但不存在教派对立或宗教战争，而在价值观上求同尊异，共构东亚的人文精神与秩序。二战结束后的东亚虽卷入冷战，中国与美日同盟的关系及在冷战中的角色也随美、苏对抗的递嬗而转变，东亚未形成NATO与华沙公约组织的集体安全与集团对抗，中国不是美日与美韩同盟的死敌。

中国加入世界贸易组织（WTO）20年，改变了自己也改变世界，中国借此持续深化经济改革，使中国在社会主义体制下与全球化接轨，从世界工厂转身成为全球经济无可或缺的单一市场，蜕变为全球经济的主要玩家，“入世”为改革开放的关键布局。

指鹿为马另有目的

中国社会主义体制与美国为首的西方国家及日本存有差异，因而出现贸易磨擦，并从贸易渗透到科技、金融、政治、意识形态及国家安全等领域，但美国、欧盟及日本难以落实脱钩中国，况且中国在WTO杜哈回合谈判停摆后，积极建构双边及多边自由贸易体系，参与《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）和《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），不缺席东亚经贸整合。

然而，俄罗斯延续戈尔巴乔夫的“改革”，试图接轨世界体系，却对WTO欲迎还拒，迟至2012年7月始“入世”，但未能创造太多效益，俄罗斯体质更未因而改变。俄乌战争后，莫斯科动心起念退出WTO，站回与世界体系抗争的战斗位置。

不论历史或现实，中国与东亚周边关系不是俄国与欧洲关系，北京主张国际政治民主化，意在打破“一家之言”，但非退群世界体系，更不会轻启战端，自断中国与东亚暨世界的关系。日韩及亚细安国家与中国虽存在安全战略的竞争关系，却仍理性地与中国持续经贸合作。

即将接任韩国新政府外长的朴振表示，将加强美韩同盟，但不能让安全问题对经济造成负面影响，希望以“政经分离、共同利益”的原则，扩大中韩务实的互利合作。可预见“亲美”的韩国尹锡悦政府，不必然“反中”，朴振的说法点出东亚国家无意在“亲”与“反”之间选边美国或中国的战略思维，东亚国家应不会“自我实现预言”与中国一战，自毁区域和平与繁荣。中国不是俄罗斯，中国与东亚及周边国家的关系，也与俄罗斯与欧洲国家不同，指鹿为马的人其实另有目的。