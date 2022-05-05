美国在台设禁飞区的可行性有多高？

来源：美国之音

作者：陈筠

美国一位前海军高级官员日前发文表示，在台海两岸冲突中，赢得对台空战是当务之急，华盛顿和台北现在必须做好准备以确保空中优势，美国应在中国大陆有任何敌对行动之前就公开表示将在台湾实施“禁飞区”（NO-Fly Zone）。不过，接受美国之音采访的战略安全分析人士对此各有不同看法，有人认为可行，也有人认为美国不会站在第一线跟中国大陆交火，但也有人觉得美国不如将战斗机和地空导弹系统直接部署在台湾，这样就根本性地削弱了台湾设置禁飞区的前提。

台湾媒体4月28日的消息指出，台湾国防部近期一份送达立法院的报告显示，中国大陆的军力装备相较台湾军方有八大优势，包括：地面部队的装备与武器自主、地面部队打击火力、造舰能力、潜舰战力、水面舰制海战力、战机制造能力、制空作战、空中制电磁能力等。

该报告评估中国大陆可能对台采取八种行动，包括：认知作战、灰色地带威胁、联合军事威慑、联合封锁、夺占外离岛、斩首作战、联合火力打击与全面进犯等。但报告也说，中国大陆受限台湾海峡天然屏障以及自身登陆载具与后勤能力不足等因素，尚未具备全面犯台的正规作战能力。

四步骤确保空中优势

面对来自中国大陆的威胁，美国前海军副部长克罗普希（Seth Cropsey）4月24日在美国军事新闻网站《防务一号》（Defense One）以“立即策划在台湾设置禁飞区”为题撰文，从美方立场为台海冲突的防空规划，提供了非常仔细的战术设计。

他表示，乌克兰幅员辽阔，但台湾岛很小，中国大陆可以将更多的战术空军集中在一个小范围出击，所以确保空中优势以阻止中国大陆攻台至关重要，华盛顿和台北现在必须做好准备，以确保这种空中优势。美国则可以从四个步骤开始，策划在台湾设“禁飞区”。

他指出，台湾东部没有“人道走廊”可以让平民安全撤退，所以所谓的台湾禁飞区将意味着保卫台湾之外的领土，包含琉球群岛、吕宋岛和台湾之间，以及菲律宾海的这条补给线。美国若想赢得对台空战，首先必须确保这条补给线的海空优势。美国运用水面舰艇和其他资产，与琉球的陆军、吕宋海峡的空军和菲律宾的海军，拉起一个反潜网，并持续由战斗机掩护进行防御，让每个军种在这个系统中发挥明确作用。

其次，需要一个将飞弹追踪、目标优先顺序以及有效分层整合的更好的综合防空网络，以确保台湾的导弹防御系统能在战争开场的轰炸中幸存下来。

第三，美国必须获得更多的空中加油机。美国空军基地距离台湾太远，目前的加油机队也太小，无法确保战斗机能在台湾以及吕宋海峡和宫古海峡持续覆盖。相对而言，中国大陆战机可以在更靠近战区的基地加油并重新武装。

第四，美国在一开始就必须以显著的战斗机数量展开战斗。克罗普希表示，考虑到解放军战机可以迅速部署到台湾海峡，美国若想保持对台优势将需要30个或更多的战斗机中队。台湾目前有17个中队，假设导弹防御系统相当有效，在中国大陆第一波导弹袭击后，也许还有12个中队仍能飞行。美国需要填补其他18个中队的空缺。

克罗普希说，美国两个航母航空联队将提供八个中队，而一个远征打击群可以提供另一个中队。其余九个中队将来自地面航空部队，日本空军战术航空兵可以提供四个战斗机中队，陆基美国海军陆战队航空兵两个。因此，美国将至少需要向日本部署三个额外的战斗机中队，甚至可能更多。

他说，美国务必准备好打赢这场台海空战，要有决心并准备好在中国大陆有任何敌对行动之前，公开表示赢得台湾冲突是美国的目标，作为赢得对台空战的一部分，美国将在台湾实施禁飞区。

禁飞区是指禁止任何未经特别申请许可的航空器进入的区域，就军事层面而言，如果设置禁飞区，意味着该片空域若有不明飞行物体或是敌机闯入时，可以对其开火。

软式强制外交

前美国国防部官员、现澳大利亚格里菲斯大学访问学者莱顿（Peter Layton）在接受美国之音采访时表示，禁飞区是占领另一个地方的领空并适用于领空的特定规则和规定，它是一种更类似于海上封锁或海上禁区的占领形式，而不是在另一个地方部署地面部队，所以不论对哪一方来讲，对其境内政治的影响力比较小，解除禁飞区的压力也不会这么大。

莱顿还说，禁飞区是施加军事压力的一种方式，但却是以一种准良性的方式实行，冲突虽然会升级，但双方并未正式交战。所以，禁飞区是一种软式的强制外交，也是一种介于经济制裁和战争之间的军事工具或方法。

1991年第一次波湾战争结束后，美、英等国曾计划在伊拉克上方设立两个禁飞区，但未获联合国许可。1993年南斯拉夫内战期间，联合国安理会通过执行禁飞区的决议，禁止未经授权的军用飞机经过波斯尼亚上空。2011年利比亚起义时，联合国安理会再度批准禁飞区决议，并由北约部队负责执行。

台湾的国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云在接受美国之音采访时表示，从上述的国际事件可以看出，大部分战争期间的禁飞区都是经过联合国安理会同意才执行，较少由单一国家去做。但他认为，美国是国际法与战争拿捏的高手，该篇《防务一号》文章的作者是美国前海军副部长，他对于国际法和美国海军以往执行类似的禁飞区任务颇有经验，所以从法律和国际规则来讲，美国在台湾实施禁飞区应是可行的。

他表示：“在这种情况之下，我想会有一个很smart（聪明）的做法，就是台湾自己宣布（禁飞区），然后由潜在的盟友协助执行，我觉得这是可以的。”

禁飞区有可操作性

他说，台湾可以自行宣布禁飞区或是一个管制区，将台湾的东南方和东北方辟为“空中走廊”，虽然难度会比乌克兰的“人道走廊”稍微高一点，但并非做不到，是具有“可操作性”的，重点如该文所言，端视美国决策者的决心跟意志有多少。

苏紫云说，设置禁飞区跟打破禁飞区的封锁皆有可操作性，他举例，当代最著名的案例就是1980-1988年间两伊战争期间，伊朗多次想要封锁霍尔木兹海峡，因为通过霍尔木兹海峡的石油约占全球海运石油贸易量的30%。当时美国成立了“中东联合特遣部队”，开始为油轮护航，盟国的英、法、意、荷、比，以及沙特等国海军加入，打破伊朗封锁。

另一个空中禁航的著名案例是1948-1949年冷战时的柏林封锁（Berlin Blockade），当时苏联宣布封锁西柏林，以美国为首的北约与苏联谈判，从汉堡、汉诺瓦、法兰克福开辟了三条直通柏林的空中走廊，运送物资给西柏林的民众。

苏紫云说，这些案例提供了一些禁飞区在国际法的操作素材。面对台海冲突，他相信美国等盟友会有更大的操作空间。

美中正面军事冲突

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授王高成在接受美国之音采访时表示，从俄乌战争可以看到，美国并不愿意附和泽连斯基在乌克兰设置禁飞区，因为那代表美国要去执行和飞在乌克兰上空的俄罗斯军机交火。相同的，如果美国要在台湾设置禁飞区，它也要面对跟中国大陆军机交火。但目前看起来，美国的对台政策如果没有改变，那么依据《台湾关系法》，美国的立场还是以协助台湾强化自己的防御能力为主，包括台湾的领空也要自己防御，美国是不会进入的。

王高成认为，虽然在台湾设立禁飞区可以强化台湾的空防并保护地面设施，但事实上没有这个必要， 因为一但两岸冲突爆发，中国大陆军机势必会飞来台湾，台湾也必然会采取反制措施，所以实际的情况跟有没有设立禁飞区没有太大差别，因为台湾本来就会尽量阻止中国大陆军机迫近，即便未设禁飞区也是如此。

他表示，但如果是多国愿意一起来协助台湾设立禁飞区，例如美国和日本的战机一同来协防台湾，那么执行起来就会有很多好处，可以大幅增加台湾的空战与空防能力。不过，如果美日不介入，仅台湾单方面宣布禁飞区，代表必须靠台湾自己来执行，那宣不宣布就没什么差别。

分析人士说，设置禁飞区的另一个好处是，只要是进入这个禁飞空域的就可能是敌机，所以反应时间会很快，可以立刻将之击落。

苏紫云说：“第一个好处是提高战场管理的效率，然后避免伤及无辜。那第二个就是我们特别开通了一个（空中）走廊，这样子运补物资比较容易进来，如果我们把它当成是马路上的交通秩序的话，就是整个红绿灯是比较容易去控管的。”

不过，对于确保空中优势以阻止中国大陆攻台，莱顿有更积极的想法。他认为：“如果美国在危机或战争时期帮助台湾提供防空，那么它可以将战斗机和地空导弹系统部署在台湾，这就削弱了该篇（禁飞区）文章的基本前提。”

苏紫云说，美国的一中政策正在发生微妙的化学变化，从“一中政策”（One China Policy)变成“我们的一中政策”（Our One China Policy)，意思是跟北京认定的一中政策是不同的。当美国在台湾及其周边的国际空域或水域设禁飞区和禁航区时，代表它已经过风险评估，也意味着美国决心介入台海冲突，正式与中国大陆正面对决。