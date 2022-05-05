全球经济陷滞胀 小心经济硬着陆

来源：香港01

作者：倪文迪

各大主要经济体鄗日陆续公布第一季的经济数据，反映全球经济已经渐渐步入滞胀环境，原因是高通胀以及经济增长放缓，甚至出现经济倒退。

全球通胀升温已成为趋势，在20国集团之中，只有中国、印尼、沙特及日本四国的通胀水平未达至4%以上，即使在这些通胀水平较低的国家当中，也渐渐出现通胀升温的压力。经济增速放慢亦是普遍现象，美国及欧盟第一季GDP按季分别出现1.4%衰退及0.2%增长，显示先进地区的经济面临巨大压力。即使是亚洲地区增速比较高，但很多国家同时都受到高通胀的影响。在20国集团之中，GDP按年增长速度快于通胀按年增长速度的只有中国、印尼及沙特阿拉伯三国而已。

全球紧缩经济势“硬着陆”

由于供应链持续受阻，加上俄罗斯入侵乌克兰的战事推高了全球能源价格，早在这些数据公布之前，很多人已预期今季经济数据并不理想。而且，第一季出现的各种经济问题都非短期可解决的问题，将持续困扰全球经济。以俄乌战争为例，战事本身已持续两个月以上，而且未见平息的迹象。即使战事能在短期内终期，但俄罗斯在经济上已全面与西方破裂，西方也难言会很快取消对俄的各种经济制裁，因此石油及天然气所引发的通胀问题，以及对其他供应链的阻碍在年内也难以解决。

此外，中国受困于疫情复发的问题亦难以在短期之内解决。奥密克戎的传播能力远比以往的变种要高，而大陆不欲任由病毒传播而继续坚持采取“动态清零”的防疫政策。防疫环境在短期内不似会有太大改变，因此可以预期今年大陆一些城市仍可能断断续续需要地区性地封锁，情非得已下对经济复苏及供应链都会有负面影响。

另一方面，先进经济体为了压抑高通胀都矢言要收紧货币政策。过去数月美国联储局不断释放即将大幅度加息和缩表的讯号，欧洲央行虽然尚未加息，但仍预期今年稍晚将可能加息。先进经济体之中只有日本坚持维持负利率政策不考虑加息。先进经济体急急紧缩货币政策，对全球经济也势必带来冲突，再加上通胀很可能持续高企，今年全球经济很可能会“硬着陆”。

经济紧缩很可能不似预期

全球经济硬着陆的风险一边增加，但也许不全然是坏事。西方央行虽然此刻矢言以加息等方法应对高通胀，不过一旦经济下行明显的话，很可能会快速地调整方向，甚至倒转头重新推行货币宽松政策。

就以2018年为例，在10月之前美国联储局以美国经济良好为由，因此认为即使当时中美之间尚在贸易战，仍应该加息。不过从10月开始，美股经历了数年未见的暴跌一直至12月底，加上经济数据快速转差失业率有走高的倾向，美联储不单中止加息，甚至还要在2019年三次减息刺激经济。

而且，从历史数据而言，美国每次息率周期中，息率顶峰都要比上一次要低。例如2018年的顶峰为2.5%，而2008年金融海啸前的顶峰为5%，2001年则高逾6%。背后的道理很简单，因为美国政府的债务愈滚愈大，再加上每次货币宽松后都无法有效收回增发的货币，因此加息的代价其实愈来愈重，一旦息率太高，美国政府不得不付出更多利息，大大增加举债增加现金的难度。现时联储局的官员预测中性利率为2.5%，这其实已是2018年的峰值。但这一次美国国债比起2018年有增无减，联储局的资产表也增加了近七成以上，要重回2.5%其实是困难重重。

本周一（3日），政府统计处公布香港第一季GDP预估下跌4%，主要由于经济因疫情而封锁所致。而香港通胀近几个月都维持在1.5%至2.4%相对较低水平，只要能控制好疫情，香港对于加息可能带来的经济衰退其实亦无需过度恐慌。相对而言，假如美国及西方国家真的快速再陷入衰退而重启货币宽松，则很可能会再打击到美元的信用，即使未有货币足以取代美元，但其价值也定会产生动摇。届时香港也应该重新再思考是否继续维持港元与美元的联系汇率。