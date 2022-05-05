台湾真心只换得美国绝情“类挺台”

来源：联合新闻网

作者：曾志超

上月底台美举办“台美合作提升全球半导体供应链韧性座谈会”，会后经济部又大内宣，宣称促进台美双边贸易与投资。惟台方一面倒的支持美国，却只换来美国“类挺台”。

本次会议是源自于去年底建构的“台美科技贸易暨投资合作架构”(TTIC) ，所举办的第一场半导体产业活动，探讨如何结合台美在全球半导体产业互补优势，合作提升全球供应链韧性。

会中邀请经济部王美花部长与美国在台协会处（AIT）孙晓雅处长发表演讲。代表美国出席的孙处长谈话最值得观察，特别提及三件事：台积电赴美投资、AIT将筹组一个由台湾半导体生态体系公司组成的参访团与“选择美国投资高峰会”。

然而，这些都是台湾片面协助美国产业发展，对台湾半导体未必有利，甚至威胁台湾半导体地位。以台积电美国新厂为例，台积电创办人张忠谋近期才透露，该决策是在美国政府“敦促”下的结果。

惟在美国生产晶片成本太高，很难在国际上竞争，是昂贵且徒劳无功之举。不仅工程师招募困难，最近还爆出美国厂连基层技术员都要找不到人，逼着台积电还要从台湾招募人赴美生产。老美当年答应给的设厂补助经费，至今也没有着落。

美国新厂兴建与营运成本相当可观，势必会拖累台积电的毛利率，还有半导体人才流失与技术外流等风险，怎么算都是一笔赔本生意。AIT还要组台湾半导体供应链访问团，表面上是介绍生意，实际上应是游说其赴美设厂。

邓振中政委还要亲率企业参与2022年的“选择美国（SelectUSA）投资高峰会”，并力邀台湾知名科技产业与会，号称拼组“最大团”，给足拜登政府充足的面子，配合其“美国制造”政策。

台湾全力满足美国的要求，修补美国半导体的韧性、促进美国再工业化、为其创造就业机会、配合美国制裁中国大陆与俄罗斯、购买美国过时的军武等，美国议员来台兜售选区的波音787等产品，蔡政府大概也只能照单全收。

为缓解台湾的边缘化危机，进而申请加入CPTPP，美国纵非其成员国，仍对于该组织的主要成员国仍有相当的影响力，亟待拜登政府推一把，但美国却袖手旁观；台湾多次表达期待加入美国主导且以围堵中国大陆为主的“印太经济架构”(IPEF)，媒体披露美国商务部长雷蒙多三月于参议院会议上表示，美方现阶段没有考虑把台湾纳入。

美国国务卿布林肯日前在众议院听证会被议员问及此事，答覆该架构开放且具包容性，并未排除任何人，包括台湾在内。台湾媒体多以乐观解读布林肯的谈话，笔者却采悲观的看法。美国在优先拉拢亚细安国家思维下，除非亚细安明确拒绝美国的邀请，美国才有可能改变态度。

台湾无限制的支持美国，拜登政府却只顾虑到美国的国家利益，可谓是“真心换绝情”。面对美国“类挺台”态度，单押美国一方的蔡政府，是否也该好好思考台湾的利益？不应全盘接受美方的要求，适时向美国说不！