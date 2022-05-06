美国作茧自缚连加息 金融战或会波及香港

香港《明报》社评

美国联邦储备局宣布加息半厘，以应对40年以来最高的通胀率。如果这只是美国周期的经济问题，无可厚非。美国高通胀的成因，表面看是新冠疫情以及国际油价高企引起，两个问题都并非美国造成，但实质上是美国处置这两个全球性问题的方法不当，不但令到美国作茧自缚，连续加息所带来的恶果却要全球来承担。金融战的影响势必加剧全球矛盾，一个动荡的时代或许从此开始。

美国火上加油俄乌战事停不了 战争因素导致通胀美国顶不住

美国自去年5月通胀率达到5%开始，逐月攀升，到今年3月份达到8.5%，成为自1981年以来最高。冠病疫情窒碍经济活动，是全球共同问题，但美国无法控制疫情，却大量发放抚恤金让国民渡过难关，额外的财政支出只有依靠大量印钞，货币供应量扩张引发通胀是必然的后果。雪上加霜的是，疫情在全球此起彼伏导致供应链“断断续续”，经济进一步受挫而难以为继。

西方国家以躺平方式与病毒共存，是耶非耶也是它们的选择，但处理国际之间的纠纷，美国选择的手段则足以为人诟病。俄罗斯攻打乌克兰，导致全球粮食价格急升，全球能源价格更从此居高不下，这两个因素导致依赖粮食和能源进口的国家物价飞升，美国虽然粮食与能源都能自给，但国际油价升至100多美元一桶，经济波动也难以幸免。俄乌战争已踏入第三个月，何时了结难以逆料，美国从道义上支持乌克兰，从美国的角度看，是正义之举，但不断输送武器弹药给乌克兰，则是火上加油的做法，变成双方冲突无了期的主要成因。

俄乌都是全球粮食供应大国，俄罗斯更是欧洲赖以供应能源的来源，俄乌战争持续，全球的通胀就无法消弭，美国不但不能独善其身，还要承受作茧自缚的结果。面对高通胀，特别是今年11月将会有中期选举，拜登应对疫情无方，对付通胀无招，民主党受到的压力是空前的，两次加息而且预告今年还会陆续有来，似乎是别无选择。

美国由于处置疫情和国际纠纷的错误做法引发高通胀，现在以连环加息遏止，美国几乎人人都负债，供楼、供车负担增加，很多国民要还信用卡债，大学毕业生要还学费借贷，国内有批评说这是以错误的方法解决错误，亦即饮鸩止渴，但当权者只能赌一把，希望能够挽救经济保住中期选举的席位，为两年后的大选增加筹码。

决定美国利率和货币政策的联储局，其任务是利用利率杠杆调节经济，其成员构成是保证所有决定是基于专业的经济考虑，然而联储局主席和七名执行委员是由总统任命，虽然有多重保障，避免总统干预货币政策，可是，当美国的利益跟其他国家的利益发生冲突时，联储局成员肯定会将美国的长远利益放在首位，至于由此对其他国家带来负面影响，也会在所不计。所谓联储局能独立于美国政府，能够独立作出决定，只不过是美国政治而已，国际社会不能当真。

美国以货币作为武器 金融战火呈燎原之势

美国的整体长远利益就是，依仗美元是国际贸易的主要交易货币，也是很多国家的储备货币，美国的货币政策对国际金融有主导地位，美国低利率政策可以保证美国企业到处以低成本举债挽救美国经济，高利率政策可以吸引国际资金流向美国“避险”，联储局何时出什么招数，都可以保证美国利益为先。

美国赤裸裸地打金融战，不但以货币和利率为武器，还有其拥有主导地位的SWIFT国际结算系统，利用这个支撑国际贸易的系统来实施制裁手段，以解决国际纠纷，是美国长久以来的惯用伎俩。现在俄罗斯看穿美国的招数，早有“去美元化”的对策，并且要求欧洲的能源买家以卢布付帐，这个跟美国对着干的做法，有何效应不妨拭目以待。

美国经常祭出货币和利率作为武器之后，只会让更多国家看清美国的意图，逐步采取市场、储备货币等等经济多元化手段，应对美国的强制施压，当矛盾达到无法化解的地步，美国只能用硬武器去迫使这些国家就范，而不愿意屈从的国家就会以更大的决心走向美国的反面，从而演变成恶性循环，国际矛盾加剧以至步向动荡，似乎在所难免。

中国有足够大的生产体系和市场，进出口有足够多的国际贸易伙伴，金融系统也能够基本上独立于美元主导的国际体系，但正正是因为中国可以“不听美国那支笛”，早已引起美国的不满，贸易战至今还没有消停，迟早会成为美国金融战的靶子，中央政府如何应对，相信也会有一套对策，唯独香港将会陷入更加艰难的处境。

香港之前在政治问题上成为中美对弈的棋子，以政治手段应对的主动权毕竟掌握在自己手里，但遇到金融战，港元跟美元挂钩，香港处于被动位置，这个迟早要应对的问题，需要未雨绸缪，虽然未必是大张旗鼓的准备，但总不能掩耳盗铃逃避问题。